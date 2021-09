Yolanda Díaz, sobre su candidatura en las generales: "Como exista ruido o esto vaya de egos, es probable que me vaya"

Yolanda Díaz continúa trabajando en un proyecto político para presentar a las próximas elecciones generales. “Estoy en ello. Estoy manteniendo muchas conversaciones. Voy a empezar con una serie de actos, en los que voy a interlocutar con la sociedad”, ha reconocido este jueves en una entrevista en la Cadena Ser.

“No creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos”, ha apuntado la ministra de Trabajo, que también ha descartado ser la encargada de poner un nombre a ese nuevo proyecto. Aunque ha reconocido que las formaciones políticas "son muy importantes" y "tiene que estar", "no deben ser los protagonistas". "Los partidos son herramientas, lo importante son las personas. Creo que esa interlocución debe ser con un país que necesita de posiciones nuevas y sin esquemas ideológicos precocinados", ha señalado.

Díaz se ha presentado como una persona que no cree "en las individualidades” y que aboga por un futuro en la política alejado de egos. “Como suceda esto o exista ruido, es probable que yo me vaya”, ha apuntado. En esa misma línea ha destacado que el espacio en el que trabaja no es una candidatura "de Yolanda Díaz, no va de nombres”, reseña. Se trata de “construir un contrato social con una parte extensa de la sociedad” que está buscando "un proyecto nuevo”.

Preguntada sobre el papel que tendrá Podemos en esa formación, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha destacado que la sociedad "quiere proyectos" en los que quepa "gente diferente": "Que caminamos en la misma dirección, pero que no pensamos igual". Y ha recordado que no solo en la coalición que ella lidera hay debates, "en el PSOE no todo el mundo piensa igual". "La gente no nos quiere iguales, nos quiere juntas", ha sentenciado.

Este jueves PSOE y Unidas Podemos se vuelven a reunir para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos, con varios puntos en los que no han llegado a un consenso, entre ellos fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y regular el precio de los alquileres. la vicepresidenta segunda ha insistido en que “la vivienda es un problema fundamental” y ha reconocido que se mantienen “distantes” con los socialistas sobre los arrendamientos en zonas tensionadas por el mercado. “Le tenemos que transmitir a la ciudadanía de nuestro país de qué lado estamos”, ha añadido.

“No puedo comprender por qué no queremos bajar los precios de arrendamiento de las viviendas”. Y ha reconocido que la aspiración de su formación es un modelo europeo, en el que se “incorporan medidas que permitan bajar el precio del alquiler” y combatir la especulación.

La formación de Díaz va a va a participar este jueves en el registro de un texto alternativo al del Gobierno sobre una ley de vivienda, impulsado por colectivos sociales y sindicatos. En la entrevista en la Cadena SER, la ministra de Trabajo ha asegurado que el posicionamiento de su partido “está conversado con el PSOE”. “Los grupos parlamentarios tienen dinámicas propias”, ha destacado.

Más allá de los desacuerdos, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha querido enviarle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre las cuentas del año que viene. "Quiero manifestar que va a haber presupuestos y que va a ser una propuesta que finalice esa recuperación que debe ser justa", ha reseñado.