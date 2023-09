Yolanda Díaz consolida su alianza con Los Verdes europeos

El grupo de Los Verdes europeos desembarca estos días en Madrid. La gran coalición de partidos ecologistas culmina este sábado un encuentro de tres días enmarcado dentro de la presidencia española de la Unión Europea. Estas reuniones anuales sirven a los grupos políticos para diseñar y repensar estrategias, y este año tienen una importancia sustancial con la vista puesta en las elecciones del próximo verano. Pero la cita servirá también para escenificar el acercamiento total entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y este espacio político.

La vicepresidenta segunda en funciones presidirá este sábado el cierre del Green Social Summit, un evento en el que Sumar se ha involucrado intensamente. La presencia de Díaz en un evento de este tipo no es nueva, ya participó por videoconferencia en la reunión del año pasado, pero esta vez coincide en el tiempo con el despliegue político de Sumar. De hecho, el cartel de ponentes está lleno de perfiles de su núcleo duro y también de los partidos políticos más cercanos dentro de la propia coalición, como los comuns, Más Madrid y también Verdes Equo.

Nunca antes un partido de izquierda estatal se había volcado de esta manera en un encuentro de los ecologistas europeos. No se trata solo de una gran participación de perfiles cercanos a Sumar en este evento, sino de la consolidación de una alianza política en dos direcciones.

Yolanda Díaz ha incorporado la agenda ecologista como elemento transversal de su plataforma política y durante la campaña incluso prometió ser la “primera presidenta verde” de España; un movimiento en el eje político de la izquierda de una profundidad inédita hasta ahora.

Por otro lado, los Verdes ven en Sumar una forma de ganar terreno en el sur de Europa, donde tradicionalmente han tenido mucho menos tirón. La coalición de Yolanda Díaz podría entrar en un Gobierno en los próximos meses, una carta de presentación muy valiosa justo cuando quedan pocos meses para que arranque la campaña electoral de las europeas.

Además, Díaz cuenta en su núcleo duro con bastantes perfiles pertenecientes a la vieja Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), ahora integrada dentro de Catalunya en Comú, como el propio portavoz de la plataforma, Ernest Urtasun, que es a su vez eurodiputado y vicepresidente de Los Verdes en el Parlamento Europeo. Otro de sus grandes apoyos también viene de esa familia política, Josep Vendrell, su jefe de gabinete y principal armador político. O la portavoz de los comuns en el Congreso, Aina Vidal, que intervino este viernes en una de las mesas.

“Un bloque histórico de izquierda, verde y progresista”

Este acercamiento paulatino a Los Verdes ha generado algunas tensiones dentro del espacio político al que engloba Sumar, sobre todo en sectores de Podemos donde no ven con buenos ojos una alianza con una familia que es ideológicamente heterogénea. El evento de este fin de semana coincide de hecho en el tiempo con la Fiesta del Partido Comunista Español (PCE). La ministra no intervendrá en este foro a pesar de que es el único carnet político que conserva.

Esta disyuntiva no es nueva y ya quedó expuesta con la coalición Unidas Podemos para las europeas, aunque se resolvía de una manera más o menos natural. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds solían concurrir juntas a pesar de integrarse después en familias políticas diferentes. Urtasun, por ejemplo, fue eurodiputado en 2014 en el grupo de Los Verdes a pesar de que fue con IU –miembro de The Left y del Partido de la Izquierda Europea– en mayo de 2014. Podemos, que precisamente irrumpió en esas europeas, desde el principio se ha integrado en la izquierda. Cuatro años más tarde, Urtasun volvió a salir elegido, ya dentro de Unidas Podemos, y también pasó al grupo de Los Verdes.

Al mismo tiempo Unidas Podemos, aliado estatal de Catalunya en Comú, forma parte en el Parlamento Europeo del grupo de La Izquierda (antes GUE/NGL) a través de Podemos e IU, con Syriza, Francia Insumisa, Die Linke o el Bloco de Esquerda. Dentro de Sumar ahora también está Equo, que es miembro del Partido Verde Europeo, que en las anteriores elecciones se alió con Más País y que en 2014 por ejemplo concurrió con Compromís.

Yolanda Díaz ha tratado desde el principio de tender puentes entre esas dos familias políticas. De hecho, en el encuentro del año pasado de Los Verdes, en el que participó vía conferencia, apostó por crear un “nuevo sujeto político europeo que una a verdes y progresistas de diversas tradiciones”. Fuentes de Sumar explican que ese será el mensaje que trasladará este fin de semana: “Justicia social y justicia climática son dos caras de una misma moneda, y por eso el ecologismo de Sumar es el de las mayorías sociales y las personas trabajadoras”.

La ministra de Trabajo, sostienen desde Sumar, cree que es necesario que la izquierda, los progresistas y los verdes actúen en Europa como “un bloque histórico” para actuar tanto contra las desigualdades económicas como para los efectos de la emergencia climática.

Encuentro en octubre con The Left

De hecho, en su equipo recuerdan que la vicepresidenta segunda estará también presente en el encuentro de The Left en Madrid dentro de dos semanas, el 10 y 11 de octubre, donde coincidirá con el líder de IU, Alberto Garzón, y también con las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero. “Es muy importante que las familias europeas de los verdes y la izquierda hayan escogido nuestro país para celebrar sus reuniones anuales. Envía un mensaje inequívoco sobre Sumar, que aspira a ser la casa común de las fuerzas transformadoras en España y en Europa”, aseguran en Sumar.

En la plataforma política de Yolanda Díaz, que hoy por hoy es solo una coalición electoral pero que tiene previsto desarrollarse como partido una vez que pase la investidura de Pedro Sánchez, creen que estos dos eventos son “un pistoletazo de salida” del proyecto de Sumar hacia las elecciones europeas. En el corto plazo, es la cita política más importante a la que se enfrentará esta incipiente fuerza política.