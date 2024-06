Yolanda Díaz dice que ahora la responsabilidad la tienen los partidos y defiende la estabilidad del Gobierno de coalición

Yolanda Díaz afirma que tras su dimisión como líder de Sumar la responsabilidad de articular la organización de la izquierda la tienen las formaciones políticas de la coalición. “Las formaciones tienen que tener altura de miras y tienen que servir para cambiar la vida de la gente. Ahora esta reflexión le compete a las formaciones políticas y respetaré lo que hagan y lo que decidan”, ha dicho la vicepresidenta segunda en una entrevista en Televisión Española en la que ha garantizado además la estabilidad del Gobierno.

En su primera entrevista a un medio de comunicación después de la decisión que tomó el lunes de dejar su cargo como coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz ha reafirmado que lo hizo ante los malos resultados que la coalición obtuvo en las pasadas europeas, con tan solo tres escaños. “Cuando hay malos resultados la cabeza visible tiene que asumir la responsabilidad. Esto es lo que he hecho. No es habitual que las personas dimitan pero creo que he hecho lo que tenía que hacer”, ha afirmado.

Yolanda Díaz ha hecho una reflexión sobre el “momento político” actual, con posiciones “graves” y un gran “malestar social”. “En las europeas solo ha votado la mitad de los españoles. Mi preocupación es la desafección. Si no va a votar la ciudadanía es que no se siente representada”, ha dicho. Y a partir de ahí, ha añadido, la responsabilidad la tienen las formaciones políticas a las que ha pedido “altura de miras”.

“No me compete a mí. Creo que son las formaciones políticas las que deben trabajar, pensar bien. Yo voy a trabajar por mi país. voy a dar estabilidad como siempre he intentado hacer. Voy a cuidar más que nunca la coalición. Somos una excepción en el mundo, el reconocimiento es mundial”, ha asegurado.

Preguntada sobre si va a volver a presentarse a las próximas generales como candidata, como han deslizado en su formación política estos días, Díaz ha negado que ella ha dicho algo así, aunque tampoco lo ha descartado. “Yo no he dicho nada de esto en ningún lugar. Desmiento esta información”, ha dicho sobre esas declaraciones.

Este jueves, Movimiento Sumar celebra su máximo órgano de dirección entre asambleas, el Grupo de Coordinación, para abordar la etapa que se abre tras la dimisión de Díaz y antes se reunirá su ejecutiva. Una de las posibilidades que están sobre la mesas es una situación de interinidad de la que no salga un sustituto o sustituta para la coordinación general, sino que se establezca una suerte de gestora o dirección temporal formada por un pequeño grupo de personas.

Estabilidad del Gobierno

La vicepresidenta segunda ha descartado que su dimisión pueda conllevar problemas para la estabilidad del Gobierno. “No afecta en absoluto a la estabilidad del gobierno de coalición”, ha negado. “Voy a hacer lo que siempre he hecho en condiciones muy difíciles. He sido vicepresidenta cuatro años sin tener un espacio político. Cuidar la coalición es lo único que voy a hacer. Por respeto a la ciudadanía y en segundo lugar porque estoy convencida de que el gobierno tiene que hacer más y mejor”, ha dicho Díaz.

Acto seguido ha pedido a su socio de coalición dar “mejores noticias”. “La mejor es el salario mínimo interprofesional, hemos logrado acuerdo social tripartito, somos el primer país que no solo ha dialogado sobre las personas LGTBI sino que les vamos a dar derechos. Ahora toca gobernar y gobernar mejor. Llevamos seis procesos electorales. Ahora ya está, tenemos tiempo para gobernar, hacerlo mejor, enfrente lo que está es la nada. Feijóo es la nada”, ha sostenido.