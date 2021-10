Yolanda Díaz: "La libertad no es no encontrarte a tu exnovio, es decir al empresario que quieres cobrar como un hombre"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha participado en un acto sobre feminismos organizado por Unidas Podemos. La ministra de Trabajo ha defendido, en un evento en el que también ha participado la ministra de las Mujeres de Argentina, que el movimiento por la igualdad de las mujeres "es una ola de transformación imparable". "No hay nada más revolucionario que la igualdad", ha apuntado Díaz. La fecha escogida ha conmemorado el 90 aniversario de la aprobación del sufragio femenino.

En su intervención, la vicepresidenta segunda ha abogado por homenajear a las madres, abuelas y bisabuelas por los avances conseguidos. "Nos han explicado que el feminismo si algo es, es libertad", ha destacado. "[Ellas] sabían que la libertad no es vivir en una gran ciudad donde lo importante es que no te cruces con tu expareja", ha incidido –aludiendo al comentario realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid– "sabían que la libertad es algo muy serio, la libertad es que una mujer trabajadora pueda mirarle a los ojos a su empresario y le diga que quiere ganar el mismo salario que el hombre que trabaja a su lado".

Este no ha sido el único dardo que ha lanzado al entorno de los populares, también ha recordado las palabras del escritor Mario Vargas Llosa en la convención nacional del PP, donde opinó que "lo importante en unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien". "Hablando de la libertad, y la libertad de voto, es curioso que algunas personas que tienen mucho renombre no entiendan que el voto de una mujer trabajadora vale lo mismo que el de señoro que es un premio Nobel", ha respondido Díaz.

En relación a este asunto ha destacado que determinadas personas "siguen teniendo dudas sobre el derecho a votar". "Todos los votos son buenos" – "voten lo que voten" – ha apuntado, para condenar posteriormente que las declaraciones a las que aludía "es lo más peligroso" que se ha "escuchado en tiempo".

Díaz defiende la labor que realiza Igualdad

Díaz ha destacado que no solo desde el Ministerio de Igualdad se está trabajando en medidas con impacto de género, este enfoque también está presente en su departamento, según ha defendido: "Si a alguien le afecta la subida del SMI es a las mujeres". "No hay nada más feminista que subir las pensiones", ha añadido. En la misma línea se ha posicionado sobre la lucha contra la precariedad desde las instituciones públicas, insistiendo que las mujeres son las más afectadas. Además, ha reconocido que el departamento de Irene Montero ha sufrido el "machismo más atroz" y ha pedido a sus interlocutoras que se "tome en serio todo el despliegue que se está haciendo" desde Igualdad.

También ha tomado la palabra la ministra Montero. Muy emocionada, ha lanzando un mensaje a Noelia Vera, la ya ex secretaria de Estado de Igualdad que anunció este jueves que abandonaba su cargo y se retiraba de la política. "[Querría mandar] un abrazo muy fuerte de parte de todas a una compañera que no está aquí porque no ha podido estar aquí, porque ha necesitado parar para cuidarse y con esa decisión también cuida este espacio político", ha apuntado al coger el micrófono.

Aprovechando el 90 aniversario de la conquista del voto femenino, la ministra de Igualdad ha destacado que esta fecha supuso "una conquista histórica para las mujeres y la democracia en nuestro país". Tampoco ha querido olvidarse de Clara Campoamor: "La memoria es la mejor herramienta para construir el futuro". Realizando un recorrido por las medidas aprobadas por su equipo, ha defendido que están trabajando en una agenda que respeta la diversidad y garantiza "que en nuestro país todo el mundo sea quien quiera ser".

Montero ha aludido a las declaraciones de Vargas Llosa. Para la representante de Podemos, el escritor se ha expresado "con toda su lucidez". "Por lo menos ha sido sincero, muchos lo piensan y él lo ha dicho", ha destacado. Y también ha querido interpelar directamente al invitado a la convención del PP: "Democracia no es elegirle a usted o a quien nos diga, democracia es soberanía de los pueblos".

Colau reivindica la perspectiva feminista municipalista

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es otra de las representantes públicas que ha intervenido, celebrando que todavía pervive un "Madrid feminista que existe y resiste". En su alocución, ha celebrado que haya altar cargos femeninos en la política, pero ha destacado que en otros sectores como "la Policía el poder económico y el poder judicial" no sucede lo mismo. "Da vergüenza ajena ver las cúpulas judiciales formadas por hombres", ha apuntado. Finalmente, ha destacado la importancia de la perspectiva feminista en la política institucional, y en su caso como alcaldesa, desde el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso, ha abogado por "una mirada feminista para conseguir una ciudad democrática".

La secretaria general de Podemos, Lilith Vestrynge, ha lamentado las críticas dirigidas a las mujeres que ostentan cargos públicos. Según ha expuesto , "en un espacio de poder, la reacción de la derecha y los hombres de la derecha es que no pueden hacer política". Esta afirmación ha sido apoyada por Colau, que ha aportado varios detalles sobre su experiencia personal. Entre los ejemplos desplegados por la alcaldesa de Barcelona, ha enumerado las veces que algunos "hombres" le han dicho a qué debería dedicarse: trabajos como pescadera, basurera o limpiadora, tareas que ha definido como "fundamentales para la vida". "Si con nosotras se naturalizan estos comentarios, es la enésima prueba de hasta qué punto vivimos en una sociedad machista", ha destacado Colau.

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego ha expuesto el papel que tienen las mujeres en las "resistencias" en distintos puntos del mundo, como la lucha de Berta Cáceres "que puso su vida para evitar la privatización del agua" o "mujeres que en África y en India se organizan para defender tierras comunales". Para Rego estos ejemplos de "mujeres que vienen a redefinir el sentido común y a disputarlo" demuestran que "la seguridad y riqueza son lazos comunitarios" y se debe apostar por "vivir en armonía con el medio".