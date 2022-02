Yolanda Díaz: “Ocho millones de personas merecen tener un trabajo decente”

Con un agradecimiento a sindicatos y a los partidos que apoyan su proyecto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido en el Congreso la reforma laboral celebrando que este proyecto tumba el texto legislativo del PP. "Las grandes vigas maestras de la Reforma de 2012, la ultraactividad y los convenios de empresa, han sido, sencillamente, tumbadas, han sido tiradas abajo. Diez años de lucha han merecido la pena", ha celebrado la ministra de Trabajo.

"Me entristece, se lo confieso, que la norma más importante de la legislatura se sustancie en debates superficiales, que no ayudan a superar el descrédito de la política. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas", ha destacado Díaz en su intervención, en alusión a las críticas recibidas por algunos de sus socios en el Congreso.