Yolanda Díaz se reunirá con los sindicatos para intentar sacar adelante la reforma del subsidio de paro

Yolanda Díaz intentará de nuevo sacar adelante la reforma del subsidio de desempleo que Podemos tumbó ayer en el Congreso con su voto en contra. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha anunciado este jueves que iniciará “con carácter inmediato” una ronda de reuniones con los agentes sociales para negociar un nuevo decreto, después de que este viernes se anuncie la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

“Esta reforma va a estar consensuada”, ha adelantado Díaz este jueves en declaraciones a los medios a su llegada a una reunión informal con sus homólogos europeos en Namur (Bélgica). La líder de Sumar ha justificado la premura con la que tuvo que aprobarse ese decreto antes del 31 de diciembre en que era uno de los requisitos para cumplir con la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos. La reforma del subsidio de desempleo es una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación para recibir 10.000 millones de euros.

El Gobierno ha realizado formalmente ya esa solicitud y la Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para evaluar las reformas antes de proceder al desembolso. Hay algunos precedentes, como el caso de Italia, en el que se ha alargado un mes el plazo para el país pudiera subsanar fallos.

La reforma se negoció en el seno del Gobierno en diciembre y ya supuso un foco de tensión entre Trabajo y Economía. El decreto que quedó acordado contenía un amplio abanico de medidas: aumentaba la cuantía de los 480 a los 570 euros al mes, eliminaba el mes de espera entre la prestación y el subsidio, permitía la posibilidad de compatibilizar un empleo y cobrar parte del subsidio y protegía a personas que antes no cubría, como los menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios, entre otras medidas.

Pero no contaba con el aval de Podemos, que denunciaba que implicaba un recorte para las personas mayores de 52 años. Un argumento con el sus cinco diputados defendieron ayer el voto en contra en el Congreso. El decreto quedó derogado con los votos de ese partido, PP, Vox y UPN. El fracaso de las negociaciones significó la primera derrota parlamentaria del nuevo Gobierno de coalición en menos de dos meses desde la investidura de Pedro Sánchez.

“Ayer la derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados, han tumbado un decreto que ampliaba la prestación del subsidio por desempleo a las trabajadoras transfronterizas que vienen a Ceuta y Melilla a trabajar. Hoy no tienen derecho al subsidio por desempleo. Han votado 'no' a un colectivo importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares, que se quedan sin subsidio por desempleo, o a que los trabajadores de la agricultura eventuales no tengan subsidio por desempleo. Lo han hecho PP, Vox y Podemos”, ha criticado en declaraciones a los periodistas.

Ahora, el Ministerio de Trabajo convocará una mesa con los agentes sociales con carácter “inmediato”. Será en todo caso, después de que este viernes el Ministerio anuncie la subida del SMI, para la que por ahora no hay acuerdo con los empresarios. Trabajo ya ha dicho que, si no se llega a un consenso, subirá el salario mínimo un 4%, hasta los 1.123 euros al mes.

La intención de Díaz es poner sobre la mesa un acuerdo del diálogo social sobre la reforma del subsidio de desempleo que eleve la presión sobre las fuerzas políticas a la hora de rechazarlo. “Vamos a convocar con carácter inmediato esta mesa para que esta reforma, ahora sí sea dialogada con los agentes sociales”, ha afirmado. “Me consta que habia mejoras que los sindicatos querian, no con esta reforma en concreto, sino con algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial –ha precisado–. Lo vamos a someter a debate”.

Como el decreto vuelve a la casilla de salida, las medidas tendrán que tener de nuevo el visto bueno de Economía antes de salir del Consejo de Ministros y someterlo después a negociación con el resto de grupos. El problema es que si Trabajo pretende sacar esta medida, descartado el apoyo de la derecha tendrá que contar ineludiblemente con los votos de Podemos, que no parece dispuesto a mover sus posiciones.

Fuentes de la vicepresidencia segunda aseguran que en la tarde de ayer, antes de que venciera el plazo para las votaciones, enviaron una oferta a Podemos con el compromiso de aceptar la enmienda que solicitaban y trabajarla conjuntamente después en la tramitación del decreto como proposición de ley. Yolanda Díaz no obstante no ha aclarado este jueves si está dispuesta a mantener ese compromiso.

Esas mismas fuentes sí aclaran que una vez tumbado el decreto, la negociación ahora no corre tanta prisa y tendrán margen para hablar con calma y poder debatir las propuestas con los sindicatos, algo que estas organizaciones habían criticado durante la tramitación del decreto anterior, aprobado a contrarreloj, insisten, para poder cumplir con los plazos de Bruselas.

Irene Montero: “Que retiren el recorte y podrán contar con nuestros votos”

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que su partido dará los votos para aprobar esta reforma pero siempre y cuando eliminen ese “recorte” que entienden que suponía el decreto tal y como salió del Consejo de Ministros. “La mejora del subsidio es posible todavía, entraba en vigor en junio”, ha dicho Montero en una entrevista en Antena 3.

Montero ha reiterado que si el Gobierno quiere sacar adelante ese decreto tienen que eliminar la parte de esa medida que suponía un “recorte” para los mayores de 52 años, una premisa que niegan en Trabajo pero que se mostraron abiertos a negociar durante el día de ayer. “Le hemos dicho que lo retiren para que podamos hablar de avances de derechos y no de un trágala”, ha dicho Montero hoy.

El punto de conflicto está en ese segmento de población, que en Podemos calculan que supone un 40% del total de beneficiarios. La reforma mantiene la ayuda en el 80% del Iprem (480 euros) para las personas mayores de 52 años. Pero rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación para ese sector del siguiente modo: será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027.

Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%, como hasta ahora. El subsidio será de 570 euros en los seis primeros meses para la mayoría de las prestaciones, de 540 en los seis siguientes y desde entonces quedaría en 480. Podemos entendía que este es un “recorte” que no podían aceptar, tal y como argumentaban desde hace días. En Trabajo, sin embargo, rechazan que se trate de un recorte.

Fuentes del ministerio afirman que cuando se subió la cotización de mayores de 52 a un 125% se hizo para compensar el SMI que existía antes de 2018. Ahora que ese salario mínimo es el doble a raíz de las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno progresista en el caso de mantener ese 125% de cotización se daba la situación de que hay personas que cotizan más cobrando el subsidio que otras que están trabajando, explica el equipo de Yolanda Díaz.