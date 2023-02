Los nominados a los Goya recuerdan a Carlos Saura: “Es el abuelo de esta generación de cineastas”

La alfombra roja de los Goya suele ser un lugar de celebración, de nervios y de algarabía, pero este año nada fue como se esperaba. La muerte de Carlos Saura, Goya de Honor de este año, unas horas antes de la celebración de la gala dejaba a todo el mundo tocado. Se iba uno de los grandes maestros del cine español, autor de obras maestras como La caza, Cría cuervos o La prima Angélica. Un director que es influencia directa en la generación de directoras y directores que, precisamente, este año estaban nominados.

El Saura rural y que desgranaba lo político desde lo íntimo está en Alcarràs; su oscuridad y ambigüedad se nota en Mantícora; la mezcla de realismo y lo onírico de El agua… todas tienen señas y detalles de Saura, y todos ellos han dedicado sus palabras al pasar por esa alfombra roja en la que normalmente responden a preguntas divertidas y hoy han tenido que enfrentarse a recordar a una parte de la historia del cine que nos deja.

“Es el abuelo de esta generación de cineastas”, ha señalado Carlos Vermut, director y guionista de Mantícora. “Para mí es el mayor referente que he tenido en el cine español. Es así de sencillo, siempre lo he dicho”, ha defendido, “es el último autor de cine psicológico de este país. Él lo decía”.

“Recuerdo que una vez me dijo que hubo un momento en su filmografía, a partir de Los Golfos, en el que dejó de hacer cine social, y eso a día de hoy es un poco controvertido. Para empezar, es el cine de los espejos, lo que él se refería al cine de lo simbólico, de lo psicológico, de lo humano y lo profundo, y a mí eso me impactó muchísimo y he construido mi filmografía en base a esas palabras”.

“Estamos un poco huérfanas”, ha declarado Elena López Riera, directora de El agua, que ha reconocido que la película del cineasta Elisa vida mía fue una gran influencia en su ópera prima. Pilar Palomero, responsable de La maternal, ha asegurado: “Siento a Saura en muchas de las películas de mis compañeros y compañeras. Es muy importante que conservemos el tipo de cineasta que era, porque realmente fue libre. Hizo las películas que quiso y es un ejemplo a seguir”.

La directora ha reconocido que hay títulos suyos que forman parte de su “educación cinematográfica”. “Esto es algo que compartimos a toda una generación. Le tenemos como un gran referente del cine español”, ha reivindicado, “qué bonita esta despedida por parte de toda la industria, aquí”.

Carla Simón, nominada por Alcarràs, ha compartido su postura: “Que muriera justo antes de recibir este Goya de Honor significa algo. Ha sido muy cósmico y que de alguna manera nos da la oportunidad de estar hoy todos juntos aquí pensándolo, celebrándolo y dándole las gracias que nos deja para el cine español y la gran inspiración que ha sido”.

“Quiero pensar que va a ser la noche en la que podamos rendir homenaje de la forma más especial, con toda la familia del cine español reunida”, ha valorado Juan Antonio Bayona.

“El fallecimiento de Carlos Saura nos tiene que hacer ver también a los responsables públicos que tenemos que visibilizar ese cariño y ese reconocimiento no solo nacional sino internacional, a uno de los grandes cineastas de la historia”, ha valorado Pedro Sánchez antes dar comienzo la gala.

Inspiración, fascinación y homenaje

Félix Viscarret filmó en 2017 el documental Saura(s), sobre la figura del artista. Alcanzado 2022, opta junto a David Muñoz al Goya a Mejor guion adaptado por el filme No mires a los ojos. “Los que hemos tratado con él nos reíamos y disfrutábamos con su ingenio y su talento. De cerca veías veías a un Saura cálido, divertido, activo y tan lleno de vida hasta el último minuto. Seremos muchos los que tengamos en el corazón”, ha compartido.

Isabel Coixet ha recordado con humor al cineasta: “La última vez que le vi fue en un restaurante en Santander. Comimos y pidió dos tocinillos de cuelo que no compartió con nadie. Yo quiero ser así. Tenía una sorna... Era un tipo estupendo. ¿Dónde hay que firmar para tener la vida que tuvo él?”. Fernando León de Aranoa, por su parte, ha afirmado: “Me encanta su trabajo como artista, que hiciera fotografía, que dibujara, me encantan sus storyboards. Son una belleza. Tengo un cartel de Deprisa, deprisa en mi casa, así que creo que con eso lo digo todo”.

También ha tenido palabras para el cineasta Antonio de la Torre, presentador de la gala junto a Clara Lago: “Tengo dos recuerdos suyos. El primero de ellos, que me dijo que era buen actor, y que te lo diga él es bonito. El segundo, que era buena persona. Y yo creo que como artista eres igual que eres como persona”.

Isaki Lacuesta e Isa Campo, director y guionista de Un año, una noche, han lanzado una propuesta: “Sería un buen momento para recordar que se podrían llamar Premios Buñuel Saura. Estamos a ver si cambiamos el nombre de una vez y hacemos algo un poco más contemporáneo”.

Más allá del mundo del cine, han acudido a la gala figuras como Blanca Paloma, recién ganadora del Benidorm Fest y futura representante de España en Eurovisión. “Saura me fascina y me ha inspirado muchísimo”, ha revelado la cantante, “en los destellos y en las pantallas hay cierto homenaje a él porque siempre me ha inspirado. Estudie su plástica en Bellas Artes porque me parece que es ejemplar y ha dejado una huella que es histórica”.