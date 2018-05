Ada Colau habla de su bisexualidad, la burbuja del alquiler y el machismo cotidiano con las youtubers Devermut

Es una imagen poco habitual entre los políticos, acostumbrados a aparecer en televisión, radio o prensa. Ada Colau se ha atrevido a hacer una incursión en el mundo de Youtube de la mano de Devermut -un canal centrado en los derechos de las personas LGTBI- para responder sobre todo tipo de cuestiones, desde la burbuja del alquiler al transporte público o el Orgullo.

La alcaldesa de Barcelona protagoniza un vídeo de 'Preguntas y respuestas', un formato típico de Youtube, en el que ha contestado a las cuestiones planteadas por Sara y Marta, las responsables del canal, pero también todas aquellas que han enviado las seguidoras y seguidores.

Colau respondió, entre otras cosas, sobre el momento en el que verbalizó su bisexualidad en televisión -"lo importante es la naturalidad: lo conté porque me preguntaron y venía a cuento", explica-, las políticas que está llevando a cabo la ciudad condal, el transporte público o el Orgullo LGTBI, entre otros temas de actualidad. "Que sea la primera mujer alcaldesa de Barcelona no es normal y menos en una ciudad como esta", dice en un momento de la entrevista. También ha charlado con ellas sobre la burbuja del alquiler y las soluciones que plantea "Con la burbuja de los alquileres, que no cae del cielo, la crean políticas concretas. Tenemos una serie de años que el PSOE y sobre todo el PP vienen liberalizando el mercado de la vivienda".

La (extraña) relación entre los políticos y Youtube

No es común este tipo de apariciones en España, donde los políticos optan por los platós de televisión y los estudios de radio y omiten a una audiencia joven que consume a diario Youtube. Los acercamientos en los últimos años han tenido que ver más con el formato -como 'Garzón on the Road', el videoblog de campaña de Izquierda Unida en 2016, o los vlogs que ha empezado a hacer del presidente del Gobierno este año- que con la realización de entrevistas.

En Estados Unidos, en cambio, Barack Obama fue entrevistado cuando era presidente por tres youtubers (Destin Sandlin, Ingrid Nilsen y Adande Thorne; los tres de un perfil muy diferente). Se pudo seguir en directo en el canal de la propia Casa Blanca y se habló de temas como la legalización de la marihuana, la política migratoria o la educación, entre otros temas de actualidad.