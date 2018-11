Cuando Albert Rivera sí pone etiquetas: extrema izquierda, populistas, bolivarianos, chavistas y golpistas

Albert Rivera asegura que no puede etiquetar a Vox como extrema derecha porque no es un "analista político". Unos reparos que el líder de Ciudadanos no ha tenido con otros partidos, como Podemos, ERC o el PdECAT. Tampoco se ha cortado con sus líderes, con Pablo Iglesias como uno de los que más ha citado. Incluso Matteo Salvini, Marine Le Pen o Donald Trump han sido etiquetados en algún momento por Rivera.

Lo que sí es cierto es que el diputado catalán no suele usar las "extremas" izquierda o derecha y prefiere utilizar otros términos, con "populismo" o "populistas" como sus fórmulas favoritas. Pero cuando las usa, alude a Podemos como "extrema izquierda" y a Trump, Salvini y Le Pen como "extrema derecha".

Ya desde que se trasladó de Barcelona a Madrid para acceder a un escaño en el Congreso, Albert Rivera cargó las tintas especialmente contra Podemos, al ser su rival en el ámbito de los partidos emergentes que aspiraban a tener grupo parlamentario. Desde 2015, ha llamado a Podemos en numerosas ocasiones "populistas", a lo que ha sumado otras denominaciones como " vendedores de humo". Un calificativo que no ha dejado de repetir, y que utilizado hasta para comentar la polémica en torno a la casa que se compraron Pablo Iglesias e Irene Montero.

Para el líder de Ciudadanos, Podemos es tan populista como el partido griego Syriza son lo mismo que la extrema derecha francesa y Donald Trump. Así lo dejó claro en una entrevista en ABC en 2017, cuando dijo que era importante que se definiera "como liberal-progresista, porque ese es el combate de ideas que vamos a tener que dar a los proteccionistas, a los Le Pen, a los Trump, a los Syriza y a los Podemos". Esta idea la repitió en el Congreso este mismo año, cuando dijo que en Europa "no gobernamos con Le Pen, Syriza o con Podemos", a la vez que dijo que Salvini y la Liga Norte eran "hermanos de sangre" de la antigua CDC.

Otra de las comparaciones explícitas que recibió la formación de Iglesias por parte de Rivera fue con Donald Trump, ya que cuando el actual presidente de EEUU ganó las elecciones dijo que " hoy estarán contentos en Podemos". "Al final el populismo, sea de extrema izquierda o extrema derecha, se toca", añadió, en una de las pocas ocasiones en las que se definió al partido español de esa manera.

En esa "extrema izquierda" también ha entrado en alguna ocasión la Francia Insumisa que lidera Jean-Luc Mélenchon. Sobre todo cuando éste rechazaba que Emmanuel Macron llegase a ser presidente de la república francesa. Aquí Rivera volvió a repetir el argumento anterior, pero en este caso la extrema derecha era Marine Le Pen. Unos extremos a los que sumó una referencia cuando los griegos rechazaron en referéndum el acuerdo que proponía la UE para su país.

La extrema izquierda prefiere no evitar que gane la extrema derecha. 'cuanto peor mejor', una irresponsabilidad. https://t.co/Fdemp4jnHU — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de mayo de 2017

Una prueba más de que la batalla del S.XXI no es izquierda vs. derecha sino liberalismo vs. populismo. Francia: Macron vs.

Le Pen-Melenchon pic.twitter.com/MuA1McCcbN — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de abril de 2017

. @Albert_Rivera "Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda europea están celebran el NO de Grecia" @Desayunos_tve — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 6 de julio de 2015

En el grupo de los populistas también están integrados partidos alemanes que no tienen nada que ver, como el ultraderechista AfD y Los Verdes, como señaló tras las elecciones germanas de 2017. A estos se suma la ya mencionada Liga Norte, que en 2014 era extrema derecha para Rivera y ahora conforma un gobierno de populistas con el Movimiento 5 Estrellas.

Entran los populistas en Alemania, pero afortunadamente suben los liberales,que serán decisivos ante la caída de conservadores y socialistas pic.twitter.com/AxQ6TCuJ6v — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de septiembre de 2017

📡 @Albert_Rivera "No quiero que España acabe como Italia, con populistas en el gobierno; por eso los partidos democráticos y moderados debemos controlar la inmigración irregular" #RiveraenCeuta pic.twitter.com/lGcyaNuPi9 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 30 de julio de 2018

Los independentistas catalanes también son etiquetados habitualmente por Rivera. A sus partidos no les achaca solo ser populistas, sino que añade otro término que también es muy utilizado por el PP: el de golpistas. Una denominación que emplea especialmente contra los políticos catalanes presos, a los que ha comparado con Tejero. Y de la que ha hecho responsable al PSOE, al que acusa de querer indultarles cuando aún ni se ha celebrado el juicio del 1-O.

🏛 Una nación decente no promete ni regala impunidad a quienes intentan liquidar la democracia. Señores del PSOE y de Podemos, ¿ustedes hubieran indultado a Tejero? Nosotros nunca. ¿Por qué quieren indultar a los golpistas separatistas? #STOPIndultos pic.twitter.com/6qyD6vZGfl — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 20 de noviembre de 2018

El sanchismo continúa retratándose, esta vez en la Asamblea de Madrid: así aplaude el PSOE al tumbar una iniciativa de Ciudadanos contra los indultos a golpistas. Seguiremos plantando cara al plan inmoral de Sánchez, en las instituciones y en la calle. pic.twitter.com/odND4cZSp9 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15 de noviembre de 2018

Señalar a Podemos como "bolivarianos" ha sido otro de los recursos de Rivera contra la formación. Hasta el punto de que llegó a acusarles de ir a "buscar dinero" a Venezuela.

El capitalismo de amiguetes no funciona, pero el modelo bolivariano que quieren Iglesias y los comunistas tampoco. https://t.co/QPAUQWenuB — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 14 de mayo de 2016

Otra de las acusaciones de Rivera a Podemos es la de ser "chavistas". En 2016, el presidente de Ciudadanos les tachó de " sucursal chavista en España" e insistió en acusarles de recibir financiación del gobierno venezolano.