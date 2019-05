Toni Cantó llama 'chiquita' a Isa Serra, candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid

Toni Cantó, líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, ha llamado este lunes "chiquita" a Isabel Serra, cabeza de lista de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Ha sido durante una conexión en directo en el Programa Espejo Público, de Antena 3, en el que Cantó estaba debatiendo con otra dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, acerca de la donación millonaria del magnate Amancio Ortega a la Sanidad Pública en 2017.

"Si la señora Ione Belarra, o la señora, o la chica, o la chiquita de la Comunidad de Madrid tienen un problema con este tipo de donaciones lo tienen muy fácil: no acudan a esos servicios", ha dicho Cantó.

Las palabras del dirigente de Ciudadanos han sido tachadas de "machismo paternalista" por parte de Isa Serra: "Yo sí que me sé su nombre, señor Cantó. Quizá cuando se deje de machismos paternalistas podremos discutir como personas. Aunque viendo lo en serio que se toma la política, lo dudo bastante".

🤦‍♀️Yo si que me se su nombre, señor @Tonicanto1 . Quizá cuando se deje de machismos paternalistas podremos discutir como personas. Aunque viendo lo en serio que se toma la política, lo dudo bastante. pic.twitter.com/ZYyupWeNyJ — Isa Serra (@isaserras) 20 de mayo de 2019

También el secretario de Organización de UP, Pablo Echenique, ha reaccionado a las declaraciones de Cantó: "Es lo más asqueroso que he visto en mucho tiempo. Es la candidata a la presidencia por un espacio con casi 4 millones de votos y Toni Cantó y su machismo rancio no le llegan ni a la suela de los zapatos".