Cuñado hoy (especial pandemia): el humor como vacuna contra la psicosis del coronavirus

Del creador de 'Alcalde de derechas', 'Yo no soy racista pero...' o 'Feminista sin pasarse' llega a tu kiosko virtual 'Cuñado hoy: Especial pandemia'. La nueva portada ficticia del director creativo Nico Ordozgoiti ofrece artículos para estar al tanto de las últimas conspiranoias sobre el brote del nuevo coronavirus.

¿Que no sabes cómo explicarle el Covid-19 a una mujer (aunque sepa más que tú)?, no te preocupes, la edición de 'Cuñado hoy' te ayudará a encarar el problema. Ofrece, además, artículos de crucial relevancia para el cuñadismo de hoy, como 'Sospechar de asiáticos' o 'Debate de un epidemiológico vs. un señor que ha venido en el taxi escuchando el programa de Herrera'.

La nueva edición regala un palillo esterilizado para completar el 'look' cuñado mientras repites con tus colegas del bar o en una cena familiar el titular del artículo principal: "Esto es cosa de Trump para vengarse por el 5G".

Ordozgoiti ha elegido para este mes el tema que está en boca de todos: el coronavirus. Esta portada va dedicada a todos aquellos cuñados que comparten vídeos alarmistas, que recurren a YouTube como fuente verificada o que creen saber más que ningún experto porque "todos mienten".

Llega a tu quiosco CUÑADO HOY (Especial pandemia). La revista de los que, con escuchar la tertulia, ya saben más que toda la OMS. pic.twitter.com/7AgMi2I52d — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) February 27, 2020

Con un gran sentido del humor, las portadas de este director creativo critican comportamientos de personajes prototípicos de la actualidad. Encontramos tanto a 'puristas de izquierdas' con discusiones eternas al más puro estilo de 'La Vida de Brian' como a 'padres retrógrados' que defienden a fuego el veto parental de Vox.

¿Que eres un varon blanco heterosexual que te sientes discriminado e ignorado? No te preocupes, Ordozgoiti también tiene una portada para ti.

Presentamos el primer número de PURISTA DE IZQUIERDAS. La revista de los que prefieren discutir en Twitter a impedir que gobierne la ultraderecha. pic.twitter.com/2HRmQSm6hJ — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) March 28, 2019

Llega a tu quiosco PADRE RETRÓGRADO. La revista de los que prefieren que sus hijos sean de derechas antes que felices: pic.twitter.com/2AlBh7vulA — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) January 16, 2020