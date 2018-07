Elon Musk pide disculpas al buzo inglés del rescate de Tailandia al que llamó "pedófilo"

Elon Musk ha pedido disculpas después de haber llamado "pedófilo" al buzo inglés Vern Unsworth, uno de los jefes de la operación de rescate que mantuvo en vilo al mundo hace escasos días. El cofundador de TESLA dedicó una serie de tuits al buzo de los que ahora se arrepiente, entre los cuales está el insulto o sugiere que "nunca" lo vio "cuando estuvimos en las cuevas".

Musk ha pedido perdón a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a un usuario que ha compartido un artículo que repasa la actuación del físico en esta historia y la califica de "fiasco".

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.