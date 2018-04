Imitar el acento del país y ver la deportación como "una oportunidad": la guía de Reino Unido para los jamaicanos deportados

Imitar el acento local, acudir a una ONG si no se tiene un lugar para vivir o preocuparse por la salud mental. Estos son algunos de los consejos que el gobierno británico da a los jamaicanos que sean deportados al país en el que nacieron. Una guía que no tiene en cuenta el apego de los regresados en Reino Unido, ya que las recomendaciones son genéricas. Es decir, tanto para el que lleva dos años fuera de Jamaica como para el que lleva décadas viviendo en las islas.

El documento ha sido difundido por varios periodistas británicos en Twitter, que se han mostrado sorprendidos por el contenido del mismo. Una guía ideada por el Home Office británico (su Ministerio del Interior) que está acompañada de un DVD titulado Coming home to Jamaica.

The Home Office has - helpfully - provided travel advice for those long-term British residents it's deporting to Jamaica, including "trying to be Jamaican" by "using local accents and dialects." Yes, this is real. https://t.co/iQQBdEyD7u pic.twitter.com/XbriC2L5to — Thomas Colson (@tpgcolson) 16 de abril de 2018

If, after living in the UK for half a century, you are deported "back" to Jamaica, HM Govt gives you a helpful little booklet telling you to fake a Jamaican accent if you don't have one.



The sort of generous, thoughtful gesture that puts a lump in your throat. pic.twitter.com/GTCTNqDPri — Seamas It Ever Was (@shockproofbeats) 16 de abril de 2018

The Home Office also throws in a free "Coming Home to Jamaica" DVD with your deportation. pic.twitter.com/djjxTTmjYo — Thomas Colson (@tpgcolson) 16 de abril de 2018

El apartado de los "do's and dont's" (qué hacer y qué no hacer), basado en una recopilación de la Organización Nacional de Migrantes Deportes (NODM por sus siglas en inglés) es el que más llama la atención. El consejo que destaca por encima del resto es el de "intenta ser jamaicano", algo que se lograría "usando acentos locales y dialectos". El motivo es que los "acentos extranjeros pueden atraer atención no deseada". Viajar de día, no hablar de la situación personal con extraños y decirle a gente desconocida a dónde se dirigen también forman parte de las recomendaciones.

La guía insiste en todo momento en presentar la deportación como una oportunidad positiva. La salud mental de los afectados es otro de los puntos destacados. Según el documento, los jamaicanos que vuelven forzosamente a su país pueden "enfrentar varios desafíos, como la separación de tu familia y amigos". En resumen, "dificultades generales para adaptarte a tu nuevo entorno". Por eso llaman a las personas que se vean afectadas a tener un estilo de vida saludable y buscar ayuda profesional. Además, y si un jamaicano deportado no tiene a nadie en el país o no tiene un lugar en el que quedarse, Reino Unido le remite en su guía a acudir a ONG locales.

Para reforzar que una deportación no tiene que ser de por sí algo traumático, el Home Office recoge el testimonio de un supuesto deportado al que no identifica en ningún momento. Según este afectado, sufrir esta situación es "una segunda oportunidad para construir una nueva vida".

Consejos deportación

El documento ha generado multitud de críticas en Twitter, donde se acusa al gobierno británico de banalizar con algo traumático como las deportaciones.

Racismo institucionalizado gubernamental. Pero todo muy cuqui, que os aconsejamos que hagáis ejercicio para sobrellevar mejor que os hayamos jodido la vida. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 16 de abril de 2018

El racismo institucionalizado ya es real en Reino Unido. https://t.co/Jnj7GXTfUZ — Donhurtado (@donhurtado) 16 de abril de 2018

Need a new Planet ASAP https://t.co/s87uJVGmmF — JUBILEE (@JubileeDJ) 16 de abril de 2018