El New York Times: entre el calimocho, el calimotxo y el kalimotxo

¿Calimocho, calimotxo o kalimotxo? El diario estadounidense The New York Times no lo tiene nada claro. Generalmente, utiliza calimocho. Una sola vez escribió kalimotxo y este jueves ha sido la primera vez que ha optado por calimotxo. Aunque la bebida existe desde hace años, el origen de su nombre se remonta a las fiestas de un pueblo del País Vasco.

El bautizo se celebró a las cinco de la tarde, el 12 de agosto de 1972. Era sábado, día de fiestas patronales en Puerto Viejo de Algorta, un barrio de pescadores de la localidad de Getxo (Vizcaya). Para disimular el mal sabor de un vino picado, los miembros de la cuadrilla Antzarrak, encargados de organizar las fiestas, decidieron mezclarlo con diferentes refrescos hasta que descubrieron que con la Coca-Cola apenas se notaba el sabor del vino picado.

El brebaje que resultó de la mezcla ya existía por entonces. Desde los años 20 del siglo XX se servía en España pero era una bebida "muy minoritaria, solo de señoritos de Bilbao" que se conocía como 'Rioja libre'. Desde ese día de verano la mezcla de vino tinto y refresco de cola pasaría a tener un nuevo nombre: kalimotxo. El origen del nombre lo recoge el libro El invento del kalimotxo y anécdotas de las fiestas, editado por la cuadrilla que bautizó la bebida antes de que lo registrase "una conocida marca de refrescos para su uso mundial".

Cuarenta y cinco años después del bautizo, The New York Times siguen sin acertar a la hora de escribir bien el nombre del brebaje. En un reportaje sobre la ciudad de Boise, la capital del estado de Idaho (EEUU), con una importante presencia de la cultura vasca, el periódico se ha dejado la 'k' por el camino y ha utilizado por primera vez la palabra calimotxo.

"La cultura es una parte integral de Boise, donde los niños pueden ir a clases de danza vasca y los adultos pueden beber calimotxo, un mezcla de vino tinto y cola", escribe el periodista en el segundo párrafo del reportaje que ha vuelto a abrir el debate sobre el origen del nombre y la forma en la que debe escribirse.

Aunque el diccionario de la RAE solo recoge la palabra escrita como 'calimocho', para entender su origen hay que hacerlo con 'k' y 'tx'. Así lo contaban los miembros de Antzarrak cómo fue el momento del bautizo:

Desde que escriben sobre este brebaje, los periodistas del New York Times recurren a la versión castellanizada de la palabra, la que recoge el diccionario de la RAE. Solo han escrito la palabra tal y como la inventaron los de Puerto Viejo de Algorta una vez, en una pequeña notica que explica qué es esta bebida: "Wine and Cola? It Works" ("¿Vino y cola? Funciona").

Wikipedia, la enciclopedia global online, solo recoge kalimotxo como la denominación en euskera de la palabra calimocho. También prefiere optar por la versión castellanizada del nombre de la bebida.