Vox publica un montaje de la Gran Vía llena de ataúdes pese a las protestas del autor de la foto original: "Es inadmisible"

"Soy el autor original de esta fotografía y exijo que retiren cuanto antes esta publicación. No pueden interpretar la obra a su gusto". Con este mensaje ha respondido el fotógrafo Ignacio Pereira al tuit que Vox ha publicado este lunes en sus redes sociales. Una imagen de la Gran Vía desierta, transitada únicamente por un repartidor de Glovo, al que se han añadido decenas de ataúdes y que el partido de extrema derecha no piensa retirar, según explica su autor.

Los españoles están haciendo muchas imágenes de manera espontánea.



Esta retrata perfectamente el dolor de esta tragedia que el Gobierno y sus satélites mediáticos pretenden ocultar. pic.twitter.com/BlBK4zCozO — vox_es (@vox_es) April 6, 2020

"Me han dicho que van a emitir una rectificación, pero que no la van a quitar", explica a eldiario.es Ignacio Pereira, tras hablar con el responsable de comunicación del partido de extrema derecha, Manuel Mariscal. "Dicen que el montaje no es de ellos, que creían que era de una persona afín a la ideología de Vox y que le parecería bien", indica el autor de la fotografía original.

"Dicen que a ellos les parece que ilustra la situación actual de España. A mí me parece horrible", continúa Pereira, que en cuanto se enteró de la publicación de su imagen retocada en la cuenta de Vox, con casi 400.000 seguidores, intentó "contestar para que quede claro que yo no lo había autorizado y que me parece inadmisible interpretar una obra y no consultar los derechos ni nada por el estilo"

Pese a que el partido de extrema derecha enuncia que "los españoles están haciendo muchas imágenes de manera espontánea", la imagen no es reciente. Tanto esta fotografía, como otra compartida desde la cuenta del perfil de la vicesecretaría de juventud, retuiteada desde la cuenta oficial, en la que se ve a Sánchez solo en un Congreso de los Diputados lleno de ataúdes, han ganado visibilidad en las últimas semanas, no han sido tomadas durante el confinamiento.

España, 266 muertos por millón de habitantes ➡️ 30 veces peor que la media mundial.



Sánchez quiso ser recordado por la exhumación de Franco y será recordado por enterrar a decenas de miles de españoles. pic.twitter.com/T4mavtbmRM — VOX Jóvenes 🇪🇸 (@voxjovenes) April 6, 2020

Corresponden a un proyecto que Pereira, fotógrafo artístico de gran formato, inició en 2016 y que le ha llevado a ciudades como Madrid, Londres, Estambul, Roma o Tokio. La de la Gran Vía, en concreto, fue tomada en 2019, explica.

"Mi proyecto, inicialmente, iba sobre la soledad en las grandes ciudades. Hablaba sobre como vemos a un montón de gente, lejos de ver la individualidad de muchas personas. Estamos rodeados de gente, pero muy solos", desarrolla. La 'interpretación' que ahora hace de ellas el partido de extrema derecha para acusar al Gobierno "y sus satélites mediáticos" de intentar ocultar la tragedia y acusar a Sánchez de "enterrar a decenas de miles de españoles" le parece al autor "horrible".

"Me parece de muy mal gusto. No me parece que sea narrativa, que tenga ningún interés. No me ha gustado nada. No entro en ningún partido, entro en la generalidad", lamenta el autor. "Durante la crisis por el coronavirus me ha escrito mucha gente pidiéndome permito para utilizar las fotos", algo que no ha ocurrido en el caso de Vox, admite.

Artistas como Miguel Bosé o Alaska han publicado sus fotografías en sus cuentas de Instagram y Vanesa Martín las ha utilizado en el vídeo de su canción 'Un canto a la vida', cuyos beneficios irán destinados a Cruz Roja. "He pedido que no le pongan filtros, que no le cambien el encuadre... son cosas que intento cuidar", matiza.

Los comentarios a la publicación del partido de extrema derecha, que aún no la ha borrado, se divide entre quienes defienden que el camino es "mostrar la cruda realidad" con una foto antigua y trucada, quienes se declaran votantes pero consideran el montaje "inaceptable" y quienes califican de "miserable", "vergüenza" y "denunciable" esta campaña.

Otros usuarios han optado por 'copiar' el montaje y han añadido los ataúdes en la fotografía del despacho de Abascal que hace unos días circuló por redes sociales.

"Hay una legitimidad para utilizar las fotos en un sentido particular, pero en el momento en el que existe una marca -Vox- detrás, la autoría ya tiene sentido", defiende Pereira. "No es lo mismo que mandársela a tu cuñado".