"Las fosas de no sé quién" y otras perlas de la hemeroteca de Pablo Casado

Pablo Casado es el nuevo presidente del Partido Popular. Repasamos la hemeroteca de Casado para rescatar algunas de las frases más llamativas del sucesor de Mariano Rajoy.

"Están todo el día con las fosas de no sé quién"

Pablo Casado ha dejado muy claro lo que opina de la Memoria Histórica. Lo hizo en un mítin, en el año 2009, donde, entre otras cosas, expresó su convencimiento de que la "inmensa mayoría de jóvenes españoles" son del Partido Popular", pero "aún no lo saben".

"Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, ¡pero si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la Memoria Histórica...", señaló.

"La corrupción es nuestra seña de identidad"

Al igual que su predecesor en el cargo, Casado también ha sufrido algún que otro lapsus hablando en público. Le pasó en un discurso, cuando señaló que su partido sí puede "hablar de corrupción", porque es su "seña de identidad".

"La gente sabe perfectamente que cuando Susana Díaz sale a hablar de corrupción no tiene ninguna credibilidad. Que incluso cuando Felipe González viene a hablar de corrupción tampoco tiene ninguna credibilidad. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad", dijo.

Bardem, un "imbécil" y un "subnormal"

En noviembre del año 2012, Casado demostró que no siente una gran simpatía por la familia Bardem. Ante unas declaraciones del actor Javier Bardem en las que afirmó que "a este Gobierno le viene bien el paro", en referencia al Ejecutivo de Rajoy, el ahora presidente del PP dijo lo siguiente:

“Entonces, como es un imbécil, que estoy harto de que toda la familia Bardem venga a dar lecciones de democracia, que no los ha votado nadie y tengo que aguantarles en todas las manifestaciones cuando no representan a nadie. Que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de a este subnormal diciendo cosas. Que no solo ha dicho esto del paro, también ha dicho que los villanos son los políticos que rescatan a la banca, que a lo mejor habría que decirle que la banca está en quiebra por la gente que él apoyaba en sus manifestaciones”, afirmó.

Los jóvenes de Mayo del 68 "se aburrían"

Casado no pierde una oportunidad para cargar contra la izquierda, pero no solo con la española. También lo hizo con los jóvenes que protagonizaron el Mayo del 68 francés, de quienes dijo que "destrozaban las calles porque se aburrían".

"El famoso mayo del 68; que la izquierda española, además, está muy orgullosa de esa época en la que jóvenes, en París, destrozaban las calles porque se aburrían y porque querían implantar la sociedad socialista. Bueno, pues yo os quiero decir una cosa. A estas alturas del partido nosotros, desde el Partido Popular, este 68 lo queremos cambiar en un 89. Porque en el 89, los jóvenes nos pusimos delante de un tanque en Tiananmén parando al comunismo. Porque en el 89, los jóvenes tiramos con nuestras manos el Muro de Berlín", apuntó.

El lío con Lluís Companys

El pasado 9 de octubre, pocos días después de la celebración del referéndum de independencia en Catalunya, Pablo Casado habló en los siguientes términos del entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont:

"Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Creo que la historia no hay que repetirla, esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años".

Pablo Casado amenaza a Puigdemont con acabar como Companys, que fue torturado y asesinado. O dimite este irresponsable o debe cesarlo el PP pic.twitter.com/GftSaL9HMI — Antonio Maíllo🔻 (@MailloAntonio) 9 de octubre de 2017

Posteriormente, se vio obligado a matizar sus palabras.

▶️ Escucha lo que Pablo Casado ha dicho realmente sobre Companys 👇 pic.twitter.com/8tM8ncd7PK — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 9 de octubre de 2017

Polémicas comparaciones laborales



En noviembre del año 2016, la gobernanta de un hotel se enfrentó al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular para preguntarle: "¿Si la economía va tan bien, por qué las camareras de piso cobran dos euros por limpiar cada habitación?"

La respuesta de Casado fue asegurar que su hermano, que es médico, también tenía que ver a muchos pacientes durante su turno de trabajo, ante el estupor del público del Club Siglo XXI.

Los ayuntamientos "del cambio" y el Holocausto

En enero del presente año, el ahora presidene del PP hizo una relación entre el holocausto y los "ayuntamientos del cambio". Lo hizo en el día en que se conmemoraba de forma oficial el día en memoria del Holocausto.

Casado dijo que desde el Partido Popular querían "prevenir de actos de antisemitismo que se siguen sufriendo en España, muy en especial en aquellos ayuntamientos que se denominan del cambio y que siguen promoviendo y aprobando campañas de desinversión, boicot y sanción que son absolutamente, en nuestra opinión, intolerables", expuso.

▶ @PabloCasado_: "Conmemoramos el día en memoria del Holocausto, y queremos recordar ese día de la infamia para prevenir actos antisemitas" pic.twitter.com/l2MkcbNRvv — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 29 de enero de 2018

Lo que quería el 15M era una "segunda residencia"

En una entrevista en esRadio durante la campaña para las primarias en las que se ha impuesto, Pablo Casado habló del 15M asegurando que lo que querían los manifestantes era, en realidad, "esa segunda residencia que tenían sus padres" y ellos "no iban a tener".

"El 15M es una revolución capitalista por una ausencia de expectativas de una mejor vida, protestaban porque no iban a tener esa segunda residencia que tenían sus padres", dijo.

En las tareas de labranza

Pero Casado no ha dejado solo frases, sino también imágenes curiosas. En agosto del año 2016, se fue de viaje al campo palentino, donde recibió el trillo de oro. Allí, en camisa blanca, echó una mano en las tareas de labranza a los agricultores y pidió un gobierno del Partido Popular.

Para tener buena cosecha antes hay que arar, sembrar, segar y trillar... Como en política.Que nos dejen gobernar ya🌾 pic.twitter.com/TNYkWCj8r3 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 13 de agosto de 2016