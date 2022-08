El autor del hilo de la viruela del mono por tocar un patinete: cuenta reutilizada, foto falsa y borrado de mensajes

El pasado 30 de julio un usuario de Twitter publicó un hilo, que se hizo viral rápidamente y se difundió en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, en el que explicaba cómo se había contagiado de viruela del mono tocando el manillar de un patinete comprado a una persona infectada. Más allá de si es posible ese tipo de contagio, especialistas en la propagación de mensajes a través de redes sociales como Mariluz Congosto, Marcelino Madrigal y Julián Macías Tovar han alertado de que el usuario cumple las características habituales que apuntan a un perfil falso: entre otras, es una cuenta reutilizada, con una foto falsa de perfil y ha cambiado recientemente su tipo de contenido borrando mensajes previos.

Marcelino Madrigal, especialista en el análisis de perfiles en redes, ha explicado que la cuenta —que no aportaba ninguna prueba más allá de su relato— ha borrado tuits de forma masiva al menos dos veces desde que se creó, en junio de 2013. El responsable del hilo ahora se llama @mei_rito, pero antes era @Susanapresident y se definía como “Plataforma ciudadana de apoyo a Susana Díaz, Secretaria General de PSOE-A y Presidenta de la Junta de Andalucía”.

La historia de la viruela del mono y wallapop la escribe una cuenta que al menos hasta 2018 era de apoyo a Susana Diez (se llamaba Susanapresident ) Y Eliminó un montón de tuits al menos dos veces en su historia

Lo demás ya tal — mmadrigal (@SoyMmadrigal) 1 de agosto de 2022

Mariluz Congosto, doctora en Telemática y una de las mayores expertas en propagación de mensajes y caracterización de usuarios en Twitter, ha explicado en un hilo sobre este caso que, aunque es complejo determinar al 100% que un perfil es falso, “se va acercando a esta cifra cuando se dan cuatro características”: reutilización de cuenta, foto falsa del perfil, cambio drástico de contenido y cambio de rutina de publicación. Aquí se dan las cuatro.

Además de ser una cuenta reutilizada, el análisis del contenido muestra que ahora —tras borrar sus tuits previos de la campaña socialista— se dedica a apoyar publicaciones sobre Podemos y a hablar de programas del corazón. Tiene en su biografía el hashtag de apoyo a Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado. Esto es relevante por la forma en que se difundió el hilo sobre el patinete en un primer momento, según analiza Congosto: el entorno de apoyo a Rocío Carrasco “fue la primera red que empezó a difundirlo” y luego saltó a otras redes.

6/ He encontrado rastro de sus tweets desde el 2014 en mi valioso fondo de tweets.

De hacer campaña a Susana Diaz y retuitar a @SimancasRafael pasó a renegar del PSOE. .https://t.co/HwFN90A106 — Mariluz Congosto (@congosto) 1 de agosto de 2022

12/ Así se fue difundiendo de forma temporal, llegando a tener un alcance de 2,5 de perfiles a la hora pic.twitter.com/1BsHFP06D2 — Mariluz Congosto (@congosto) 1 de agosto de 2022

Por otro lado, la imagen que muestra actualmente como foto de perfil no es la de un ciudadano anónimo, es del ciclista británico Adam Yates.

“Como se ve, se ajusta mucho a los cuatro puntos que definimos al principio. Marcelino Madrigal, Julián Macías Tovar y yo hemos detectado una coincidencia de estos perfiles en los entornos de la política, los deportes y la telebasura. Detrás de ellos, es muy probable que haya agencias”, concluye Congosto.

En su bio tiene el mismo HT del reality show en el que suele participar, también retuitea contenido de izquierda, quizás para que le sigan estas cuentas e influenciar en ellas con su contenido, en todo caso parecería una cuenta de agencia recliclada. pic.twitter.com/b5W3k7nVaE — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) 1 de agosto de 2022

El usuario @mei_rito ha añadido en su biografía que es “autor del One Tweet Wonder 'cómo pillé la viruela del mono por Wallapop'”. Su hilo, que empezaba con un “vais a flipar cuando sepáis cómo lo he pillado”, explicaba que se había contagiado después de contactar y comprar por esta plataforma de anuncios un patinete eléctrico. Una semana después de la supuesta transacción, según contaba, comenzó a tener síntomas. Entonces el vendedor le comunicó su diagnóstico con viruela del mono y, tras acudir al médico, @mei_rito cuenta que también es positivo: “El contagio más probable según me dicen, dado que mi vida sexual no ha sufrido variaciones, es que el virus acabara en mis mucosas tras impregnarme de él en las empuñaduras del patinete”.

Contagiarse de esa manera, aunque no es descartable al 100%, es improbable. Lo habitual es que el virus se contagie cuando entran en contacto piel con piel o mucosa con mucosa. En las últimas semanas, la viruela del mono ha reavivado el fantasma del estigma hacia las enfermedades infecciosas, sobre todo hacia las que se transmiten por vía sexual. Sin embargo, aunque los contagios se hayan concentrado en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, asumir que el virus solo circula por la vía sexual y entre hombres es erróneo.

A nivel mundial, hasta la fecha se han notificado un total de 21.699 casos de viruela del mono, de los cuales 4.298 corresponden a casos detectados en España, que es el segundo país con mayor número de infecciones, solo por detrás de las 4.907 de EEUU. Le siguen Brasil con 978, Canadá con 761, Perú con 269 e Israel, que suma 133.