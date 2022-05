Ayuso dice que en Madrid “no hay clases sociales como intenta vender la izquierda”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este sábado que en Madrid “no se está pendiente de cuánto gana cada uno” y que, por tanto, en contra de “lo que intenta vender la izquierda”, en la región “no hay clases sociales”.

“En Madrid ganas con el respeto, la ilusión y los proyectos comunes. Nos han intentado vender que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través de agravio”, trató de explicar ayer Ayuso en el lanzamiento de su campaña para presidir el PP madrileño.

Arropada por simpatizantes, alcaldes y concejales del Este y Sureste de la región, la líder madrileña participó en un acto de campaña en Arganda del Rey con afiliados para presentar su candidatura al 17º Congreso Autonómico de los días 20 y 21 de mayo, con un discurso en el que reivindicó lo que habitualmente denomina como “vivir a la madrileña”.

“Nos intentar ofender con lo de tabernarios, borrachos, homófobos... En una terraza en la Comunidad de Madrid, desde luego en toda España pero aquí, no nos importa la clase social de la persona con la que te tomas algo. Nos importa cómo convivimos con respeto en Madrid, algo maravilloso”, dijo, para sentenciar: “Y cuando digo que si somos callejeros, tabernarios, se lo toman con tanta mofa porque no conocen cómo vivimos en esta comunidad que no cierra”.