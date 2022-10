Ayuso dice que sus primas de Barcelona se saben las comarcas catalanas pero no los ríos españoles

Isabel Díaz Ayuso tiene unas primas en Catalunya que están estudiando las comarcas catalanas pero no se saben los ríos españoles ni las capitales de provincia. Al menos, según el relato de la presidenta madrileña, que considera que la forma en la que se imparten los contenidos educativos en Catalunya “es un abuso del poder en manos de los de siempre”.

Ayuso ha visitado este lunes Catalunya para participar en un encuentro con empresarios organizado por Forum Europa. “Es mi séptima visita. Diría viaje, pero es visita, porque estoy en mi país”, aclaró nada más ponerse frente al micrófono. Después, pronunció un discurso en el que defendió su política fiscal, atacó al Gobierno central y consideró que el expresidente Mariano Rajoy debería haber aplicado un 155 “más firme y duradero”.

Durante la ronda de preguntas, la presidenta madrileña se refirió al conflicto lingüístico en Catalunya. “Creo que el bilingüismo es una riqueza y es, además, un tesoro que no tenemos todas las comunidades autónomas y que desde Madrid hemos mirado con admiración, pero eso no quita para no entender por qué un español en España no puede dominar y hablar el español como un derecho y una obligación constitucional y, por tanto, recibir la educación como consideran sus padres”, afirmó.

Luego fue más allá: “Tanto si es el 100% (de clases en español) incluso, en algunas ocasiones que no haya ni siquiera esa oportunidad me parece que es atentar contra el propio derecho constitucional”. Sus palabras, aseguró, no tienen “nada que ver con ir contra el catalán”. “Que ya me conozco yo el debate maniqueo al respecto”, aclaró.

Cuando llegó la siguiente pregunta, el moderador quiso saber si la presidenta madrileña consideraba que el país ya estaba en crisis y como debían afrontar las pymes la escasez de materias primas y la inflación. Ayuso ya había advertido nada más comenzar que “no todo es economía” y como su respuesta anterior debió parecerle incompleta, volvió sobre ella.

“Yo que tengo familia aquí catalana, en Barcelona, me comentaban el otro día mis primas como están estudiando, por ejemplo, todas las comarcas catalanas, cosa que me parece de gran riqueza, insisto, todo es importante, pero no se sabían los ríos españoles y no conocían donde estaban las principales capitales de provincia del resto del territorio y llega un momento en el que ni siquiera les tratan en el colegio, les cuentan, tratan a España como un país vecino o directamente como un proyecto inexistente. A mi eso me parece un abuso del poder en manos de los de siempre”, afirmó.