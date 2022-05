Carlos Herrera defiende al emérito: “Los comunistas de Podemos estaríais detenidos si no se hubiera dejado la energía en la transición”

El periodista Carlos Herrera ha hecho un alegato por el rey emérito y su vuelta en un artículo publicado en el diario ABC y en su programa en la cadena COPE. El locutor ha defendido el viaje de Juan Carlos I a España casi dos años después de irse y sin que haya tenido que rendir cuentas ante la Justicia: “Que el rey de España esté en España, hombre, reconózcanme ustedes que no debería ser noticia, pero es noticia”, ha dicho, para defender que mientras esté aquí, “disfrute de sus amigos, del mar o del tiempo que va a hacer en Galicia. De lo que quiera. Y que el lunes si quiere se vaya o si quiere se quede, porque es lo que debe hacer”.

En ambas columnas, Herrera ha arremetido en varias ocasiones contra Podemos. En una de ellas, lo ha hecho refiriéndose al tuit en el que la formación morada decía que “cualquier persona” que volviese a España “con el historial de Juan Carlos I” sería “detenido y llevado ante la Justicia”.

Cualquier persona que volviera a nuestro país con el historial del rey Juan Carlos I sería detenido nada más cruzar la frontera y llevado ante la Justicia.



La Justicia no es igual para todos. La monarquía es una institución diseñada para delinquir. — PODEMOS (@PODEMOS) 19 de mayo de 2022

“Los que seríais detenidos en España seríais los comunistas de Podemos si Juan Carlos I no se hubiera dejado toda su energía en lograr una transición pacífica de una dictadura a una democracia”, ha dicho en respuesta a la formación y ha sacado de nuevo pecho por el emérito: “Ese es su historial: haber recibido el poder absoluto de un dictador y haberlo puesto a disposición del pueblo español”.

Herrera ha tildado de “acoso” las críticas contra Juan Carlos I a lo largo de estos años y lo ha calificado como “la primera víctima del populismo que llevamos sufriendo ocho años”. Así, aunque ha reconocido que ha habido “problemas de ejemplaridad”, ha defendido que “los ha pagado como nadie”. “Abdicó del trono, se ha sometido a cuatro años de investigaciones judiciales cerradas, sin acusación de ningún tipo y se tuvo que marchar a vivir a 5.600 kms y sin ninguna imputación”.

El locutor ha defendido que el rey tiene derecho a dormir en Zarzuela, “su casa”, y ha asegurado que aquellos que le “acosan”, en realidad, lo hacen a “la Constitución y a España”. “No seamos ingenuos con esto”, ha indicado. “Es mucho más fácil para todos ellos que viva lejos y que no aparezca por las inmediaciones ya que así satisfacen ese deseo disimulado en el hojaldre de sus ideas: acabar con la forma constitucional dibujada en España en el 78”, decía también en su columna en el diario monárquico.

“¿Nos van a decir que la ejemplaridad de este país la fija un tío que tiene colocados a sus amigotes hasta en la sopa y que declara secreto de Estado sus juergas con el Falcon?”, ha dicho en su alegato en referencia al presidente del Gobierno. “¿Nos van a decir que la ejemplaridad del país la fija Podemos, fundado por tipos y tipas que se forraron con Maduro y que piden día sí y día también que en España se abra un periodo constituyente como hizo Chávez en Venezuela? ¿Nos van a decir que la ejemplaridad es indultar golpistas (...) o llamar piolines a policías y guardias civiles?”, se ha preguntado.

Herrera ha insistido en que los errores del rey “son infinitamente inferiores a sus aciertos y servicios a España” y ha calificado de “vómito de estupideces” las críticas contra él por parte de “seres mutantes”: “Se ha instalado en la nube tóxica de la opinión pública que Juan Carlos es culpable de no se acaba de concretar bien qué -no ha sido siquiera capaz de hacerlo la Fiscalía de Pedrito- y que no debe volver siquiera a montarse en barco con sus amigos”, puede leerse en su columna en ABC.

Así, el periodista ha destacado en su programa el recibimiento de Sanxenxo al rey. En ese momento, ha puesto cortes de simpatizantes que se acercaron a ver al emérito y que solo tenían palabras buenas para él. “Sé que seguramente es motivo de cierta preocupación”, ha dicho el periodista para añadir que es algo “con lo que no contaba el Gobierno”. “¿Le hacemos caso al relato del Gobierno socialista podemita o le hacemos caso a este relato de la calle?”, ha lanzado.

Por último, ha cargado también contra el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al que ha acusado de “reverdecer el populismo de anchoa” a cuenta de que este jueves dijo que le hubiera gustado que Juan Carlos I hubiese llegado repatriando el dinero y pidiendo disculpas. “Todos estos que hablan de su fortuna, ¿dónde está? ¿Acaso la han visto? Porque resulta que las fiscalías dedicadas con empeño durante meses no la han encontrado. ¿La ha encontrado Revilla, dónde está?”

Herrera ha insistido en repetidas ocasiones en que el objetivo de todas las críticas contra el emérito es acabar con la monarquía. “Cuando el Gobierno sin vergüenza del insultador de policías y guardias civiles acosa al padre de Felipe VI, a quien de verdad quiere laminar es a Felipe VI”, ha terminado, en referencia a la polémica de esta semana en el Congreso por las palabras del presidente del Gobierno, en las que habló de piolines, aunque los miembros de su equipo alegaron que se refería al barco con el dibujo del popular canario y no a los cuerpos de seguridad.