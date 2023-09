El choque entre un diputado del PSOE y Borja Sémper: “Hemos echado de menos su euskera, a ver si vuelve alguna vez”

Después de las críticas internas encajadas por Borja Sémper por hablar en euskera desde la tribuna, este jueves el diputado del Partido Popular ha pronunciado toda su intervención en castellano. Una novedad que se ha encargado de recordarle el socialista Marc Lemuà, cuando ha subido a defender en el Congreso la reforma del reglamento que permitirá el uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la cámara. “”Hemos echado de menos su euskera, ¡a ver si vuelve alguna vez!“, le ha dicho.

“No vamos a hacer el canelo, en el Congreso vamos a hablar en castellano”, había dicho el lunes el diputado vasco y portavoz de la dirección del PP para descalificar la reforma que se vota hoy. Un día después fue el encargado de fijar la posición de su partido ante este cambio del reglamento desde la tribuna de la Cámara Baja, y lo hizo en una intervención en la que pronunció unas frases en euskera que inmediatamente después tradujo al español.

No todos los sectores del Partido Popular entendieron bien esa doble estrategia. Las críticas de algunos diputados quedaron reflejadas más tarde en la prensa conservadora y Sémper tuvo que salir a defenderse, tanto en entrevistas de radio como en respuestas a las críticas que algunos políticos le dirigían en Twitter.

Pese a la defensa de esa estrategia, este jueves, cuando se debatían las enmiendas presentadas a la reforma y cuando debe votarse el texto final, Sémper ha vuelto a subir a la tribuna pero en este caso solo ha utilizado el español y ha dejado de lado el euskera. “A lo largo de mi vida me han intentado imponer en qué lengua hablar, cómo pensar, cómo vivir. Ni antes ni hoy ni después ni aquellos ni nadie, ni tampoco usted, me va a decir en qué lengua hablar. Porque creemos en la libertad de los individuos”, se ha defendido este jueves ante las críticas de Lamuà.

El diputado del Partido Socialista le ha vuelto a replicar en un nuevo turno, para cuestionar su argumentación. “No le diré qué lengua hablará, pero parece que Cuca Gamarra ya se lo dijo el martes. Porque hoy ha hablado castellano”, le ha reprochado el socialista. “Hoy asistimos al paroxismo de la desorientación que favorece el pánico, el miedo que tienen a Vox”, ha proseguido Lamuà. “Solo les queda la ultraderecha para poder acceder al poder. Les queda la ultraderecha siempre que Sémper siga hablando castellano como dios manda”, ha terminado.

“Montar un chiringuito a Toni Cantó... sí que fue una gran inversión”

Las críticas de Lamuà no han ido solo contra Sémper sino contra la batería de argumentos esgrimidos estos días por el PP para justificar su negativa a la reforma que permitirá el uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos del Parlamento. “Nos han dicho que las lenguas es un despilfarro, pero montarle un chiringuito a Toni Cantó en la Oficina del español... eso sí fue una buena inversión”, ha ironizado. “Darle a Juan García Gallardo [Vox] una vicepresidencia en Castilla y León, o montar una bandera de España en la plaza de Colón... Unos míseros 375.000 euros. A las señorías que pasen por Colón les aumentará un 10% su españolidad automáticamente”, ha seguido bromeando Lamuà.

“El problema no es el dinero, es que son los del 'no' a todo, los que no quieren avanzar. Cuando España avanza ustedes se quedan atrás. Cuando España se une más, ustedes se quedan más solos que nunca. Sigan así, que a España le va a ir mejor”, ha zanjado.