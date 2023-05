Los conspiranoicos ya tienen una explicación para las lluvias de estos días tras acusar al Gobierno de impedirlas

En abril hizo el calor que solemos tener en julio y en mayo han llegado las lluvias de abril. La explicación está en las corrientes de aire, la presión, la llegada de frentes fríos o anticiclones, y también en el calentamiento global, que altera los ritmos de un clima cada vez menos predecible. Esto es lo que dice la ciencia.

Pero los conspiranoicos del clima han encontrado otra explicación y está en un bulo que lleva circulando varios años por las redes sociales y al que se han aferrado para atacar desde las campañas de vacunación durante la pandemia hasta, en la actualidad, iniciativas de concienciación contra el cambio climático.

La lluvia, dicen los conspiranoicos, no ha llegado porque haya más nubes, sino porque ya no hay lo que ellos llaman chemtrails, las estelas que dejan los aviones y que serían empleadas por los gobiernos para controlar el clima y provocar la sequía. Cuando han dejado de fumigar, ha llegado la lluvia. En realidad esas estelas son mera condensación de vapor y son inocuas.

“Dejaron de fumigar de inmediato y mañana se anuncian lluvias”, ha escrito en Twitter el periodista Enrique de Diego, director de Rambla Libre. Los conspiranoicos no revelan sus pruebas, pero su confianza sí les ha llevado a poner una denuncia ante el Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil “contra los asesinos ecológicos de los chemtrails”.

La demanda ha sido interpuesta en Elche por parte del periodista De Diego y según ha publicado él mismo, tiene pruebas de que hay “hasta cinco mil veces más aluminio de lo normal en el agua”, y que “se fumiga nuestros campos y a las gentes como si fueran ratas con estroncio, bario, litio y grafeno, constituyendo un grave atentado contra la salud, pues producen enfermedades respiratorias”.

“Fijaos esto es de ahora y mirad la de aviones que hay en España en estos momentos y ni una sola estela”, escribe en Twitter Noelia García Fuentes. Adjunta una imagen de servicios de rastreo de aviones en tiempo real que muestran los vuelos sobre la Península. En su cuenta también alerta contra la “Plandemia”, califica la Agenda 2030 como “Agenda de la Secta” y avisa de que pronto llegarán los “confinamientos climáticos”.

Es un ejemplo de los usuarios entre los que ha calado el lema “Sequía inducida, no es el cambio climático, es geoingeniería”, para quienes tiene todo el sentido que si la sequía provocada por la falta de lluvia en los últimos meses tenía como causa los chemtrails, en cuanto éstos han desaparecido, tenían que caer las primeras gotas.

“Con 61 años nunca había visto un cielo nublado y que se desintegran las nubes cuando pasan unos aviones”, añade Cristela de Lourdes. “Sea en forma de agua o de granizo lo que está claro es que cada vez que salen sospechosas fotos de estelas blancas en el cielo a los pocos días se forman las nubes y pasa lo que tiene que pasar... Lluvia”, escribe RPF.

Uno de ellos le ha preguntado directamente a la Aemet cuando ha publicado su previsión del tiempo para las próximas semanas. Alex Martin dice que vive al lado de un aeropuerto y por eso no le habían llamado la atención las estelas. “Pero ahora, fijándome que el cielo está lleno de nubes los aviones no dejan ”estelas“. ¿Si el cielo tiene nubes, los aviones no dejan ”estelas“? Algún experto que lo explique”, dice este usuario.

La explicación de las estelas que dejan los aviones

Hace ya siete años que un estudio de la Universidad de California sobre la posible existencia de un programa de fumigación atmosférica a gran escala ya concluyó que no existen pruebas al respecto. Los investigadores consultaron con 77 expertos, de los que más del 98 por ciento afirmó carecer de evidencia científica que avale la existencia de estas fumigaciones.

Las líneas que dejan los aviones en el cielo y que nos dejan ver los pasillos aéreos por los que avanzan sus rutas sí tienen una explicación y está en la temperatura del aire y el nivel de humedad que encuentran los motores a su paso. Si la humedad es baja, las estelas se evaporan rápidamente y apenas son visibles, pero si es alta, el escape del motor hace que aparezcan las estelas de los aviones a medida que se enfrían los gases que deja escapar y se mezclan con el aire.

Si quieres saber más, los periodistas Juan Luis Sánchez, Antonio Martínez Ron y Raúl Rejón ya dedicaron este episodio del podcast Al Día a explicar cómo se ha expandido el bulo de las supuestas estelas químicas o chemtrails que dejan los aviones.