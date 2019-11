Así cuenta la prensa internacional los resultados del 10N: imposibilidad de gobierno y auge de la extrema derecha

La prensa internacional ha tenido que explicar el 10N español. Primero, muchas páginas se han hecho eco del cansancio del electorado y la incertidumbre que pronosticaban las encuestas sobre alcanzar un Ejecutivo. Luego, han recogido los resultados: el PSOE vuelve a ganar aunque pierde tres diputados, Vox se convierte en la tercera fuerza política del parlamento español, y ningún bloque tiene la mayoría absoluta.

The Guardian, que había cubierto en su edición de este domingo de la división de la izquierda, remarca este último factor: el bloqueo político se mantiene. Eligen una foto de un militante de Vox para su nota, y hacen la suma: "Le daría a los tres partidos de derecha entre 155 y 164 escaños, lo que los convertiría en el bloque más grande en el Congreso, y dejaría al PSOE, Unidas Podemos y al nuevo Más País a 156 escaños".

Un votante de Vox, en the Guardian.

También en Reino Unido, BBC News analiza que "el Partido Socialista gana la mayoría de los escaños en las elecciones generales, pero no alcanza la mayoría, con casi todos los resultados escrutados". "El conservador opositor Partido Popular sigue en segundo lugar, y el partido de extrema derecha Vox ha aumentado considerablemente su participación", se lee con el 85% del escrutinio actualizado. "Los partidos de la derecha suman la mayoría de los votos, pero no la suficiente para gobernar", siguen. "España no ha tenido un gobierno estable desde 2015. Estas son las cuartas elecciones en todos estos años".

BBC NEWS

Le Monde, principal diario francés, resalta lo mismo. "No hay mayorías tras las 'legislativas' españolas", escriben. "Los socialistas a la cabeza y Vox en tercera posición", destacan en su titular de web, con una foto de un votante del Pirineo navarro. "La extrema derecha se convierte en la tercera fuerza política de España".

Le Monde

Il Corriere della Sera, primer diario italiano, lleva a Pedro Sánchez y a Santiago Abascal a compartir su portada digital. Ellos titulan que "Sánchez pierde la apuesta y la ultraderecha se más que duplica". Además hacen un desglose señalando el programa de Vox: "Feminismo no, toros sí". Los italianos recogen las declaraciones de todos los líderes políticos, también de Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera, y zanjan: "La formación de gobierno sigue siendo un rompecabezas".

Il Corriere della Sera

El diario alemán Die Spiegel lleva las elecciones españolas a su primera plana en web. Con una foto de Sánchez de espaldas, rezan: "Los socialistas han jugado, los radicales se están fortaleciendo", y enumeran seis conclusiones que salen de estos comicios. Una de ellas, que los radicales de ultraderecha se han consolidado en España.

La web de Die Spiegel esta noche

Desde el otro lado del Atlántico también miran a España esta noche del 10N. La Nación, el periódico más leído en Argentina, señalan igualmente que "Vox sería el gran protagonista de la noche, ya que pasa a ser tercera fuerza nacional, por delante de la izquierda radical de Podemos y de los liberales de Ciudadanos". "El PSOE, de Pedro Sánchez, se queda con 122 diputados y sería el ganador de los comicios, aunque sin lograr -en principio- los principales objetivos que buscaba con la nueva convocatoria electoral".