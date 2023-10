La derecha se enfada con el rey por proponer a Sánchez para la investidura: “Felpudo VI acaba de firmar el final de la monarquía”

La política española a veces nos ofrece giros de guion, cambios que no esperábamos. Uno de los últimos fue la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez después del resultado del 28M. Luego, la sorpresa del 23J a pesar de que no pocas encuestas daban una victoria aplastante al PP. Pero lo que no vimos venir era que el rey Felipe VI, máximo exponente de la monarquía española, una institución intocable para los conservadores, fuese el que haría cabrear a la derecha. Ahora, las redes claman contra la decisión del monarca de proponer a Sánchez como candidato a la investidura, llamado ahora por sus nuevos retractores como “Felpudo VI”. “Felpudo VI, el traidor”.

Tanto es así que el nuevo título que le han colgado al rey se ha hecho Trending Topic en Twitter —o X— y hay algunas personas que incluso van más allá: aseguran que si ahora mismo hubiese un referéndum entre monarquía o república, votarían a lo segundo, lo que ha hecho a la izquierda sumarse al carro de los memes. “Si por estos se instaura la III República me voy a estar riendo hasta el fin de los tiempos”.

Me da la vida los tremendos fachardos que están tan enfurruñados con lo del Felpudo VI que le han quitado la corona a la bandera, y hasta piden un referéndum para quitar la monarquía. Si por estos se instaura la III República me voy a estar riendo hasta el fin de los tiempos. pic.twitter.com/mCG3puHgsv — Chucki (@chuckiclampy) 4 de octubre de 2023

Felipe VI designó en un principio al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato para una investidura que ya se sabía fallida. El rey se amparó en la “costumbre” de apostar por el candidato más votado, a pesar de saber que no iba a tener los apoyos suficientes para formar gobierno. Una vez la investidura no ha salido adelante, ahora el rey tenía que volver a designar otro candidato tras la ronda de consultas, que ha sido el siguiente más votado.

La derecha se revuelve contra el jefe del Estado por una posible amnistía del nuevo Gobierno a políticos independentistas, aunque obvia el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución. “Ha dejado de ser mi rey, para mí es el príncipe de las galletas de chocolate”. “Ha traicionado los valores de España”. “Ha firmado su propia destrucción”.

“Felipe VI da carta de naturaleza a que Sánchez pacte con aquellos que quieren subvertir nuestro orden constitucional. Que alguien en Casa Real me explique de qué va esto”. “Es un traidor y una rata rastrera”.

“Ojalá se convoque un referéndum para abolir la monarquía”.

“Felpudo VI es un vividor, como todos los políticos”.

El asunto ha alertado también a los opinadores de derechas. En El Debate se publicaba una columna momentos antes de que el rey designara a Sánchez. “El rey está obligado a cumplir con sus deberes constitucionales, pero entre estos no figura el de creer a un mentiroso”, escribía Alfonso Ussía. La mayoría de medios conservadores han salido a defender la figura del monarca, a quien rechazan criticar por haber tomado “la vía menos mala”. De no haber hecho el encargo a Sánchez, el “partido sanchista” habría intentado el “derrocamiento de la Corona”. “¡Dejad al rey en paz!”, pedían desde Ok Diario.

Después de la propuesta de Felipe VI, Sánchez comienza hoy su ronda de contactos con los partidos políticos para buscar apoyos para su próxima investidura, que por ahora sigue sin fecha. Se verá con todos, menos con Vox, según confirmó ayer el presidente en funciones. Mientras, la batalla se sigue librando en Twitter entre “Felipe VI” y “Felpudo VI”. No sabemos quién ganará.