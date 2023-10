Michavila explica que sus encuestas erraron por “una reacción del votante al que no le gusta Sánchez pero le gusta menos Vox”

La derecha política y mediática sigue sin llegar a entender qué pasó aquella noche electoral del 23 de julio. Auguraban, de la mano de encuestas como la de GAD3, una victoria aplastante del PP sobre el PSOE, una mayoría suficiente para hacerse con el Gobierno junto a la extrema derecha. Pero finalmente las cosas no fueron como se esperaba y Feijóo no sumó. Ahora, el director de la encuesta que llegó a dar 180 escaños a la suma de PP y Vox, cuatro por encima de la mayoría absoluta, explica su método de trabajo y las razones por las que pudo equivocarse.

Finalmente, el bloque de derechas se quedó con 170, a seis de esa mayoría absoluta, lo que propició que Alberto Núñez Feijóo fracasara en su intento de investidura de la semana pasada, ya que aunque sumó dos votos más (los de CC y UPN) fueron más –177– los votos en contra de designarlo presidente que los que le apoyaron. “Al final fue 170. Para nosotros es un desvío grande. Es verdad que en nuestra horquilla más baja (174) ha sido un desvío de cuatro, pero ha sido un desvío grande aritméticamente”, reconoce Narciso Michavila, este martes, en una entrevista en ABC.

Según explica, “el gran cambio” se produjo sobre todo en Catalunya. “El mayor cambio de voto es por el miedo de un elector al que no le gustaba Sánchez, pero que le daba miedo tener de vicepresidente del Gobierno a alguien que estaba amenazando con aplicar un 155”, afirma, en alusión a Vox. Michavila asume que su encuesta se equivocó en la llamada 'cocina'. “Pensábamos que era ruido, y no era ruido. El elector catalán nos lo estaba diciendo. Estaba en un cambio de voto y no supimos dimensionarlo”, apunta.

GAD3 tampoco valoró bien que los electores pudieran recurrir al voto útil. Por ejemplo, Michavila explica que 200.000 votantes de ERC optaron por el PSC lo que, entre otros factores, hizo que el PP se desinflara. Influyó, según él, que Feijóo renunciara al debate a cuatro con Sánchez, Díaz y Abascal, sobre todo por que el actual presidente en funciones y la líder de Sumar dieron “la imagen” de “líderes coordinados”. También fue determinante que Díaz no hiciera campaña en municipios pequeños de territorios donde el PSOE era más fuerte. “No se pisaron la manguera”, explica Michavila, sobre la estrategia de Sánchez y Díaz.

A renglón seguido, el director de GAD3 considera que la merma del PP tuvo que ver con su competición con Vox. “Si Vox no se hubiera presentado en Pontevedra, donde sabía que no entraba, el PP habría tenido un escaño más a costa del PSOE. Si Vox no se hubiera presentado en La Rioja, donde sabía que no entraba, el tercer escaño del PP habría sido suyo a costa del PSOE. En Girona, donde el PP se quedó a 363 votos y Vox tuvo 12.000 sabiendo que no entraba, habría un representante de Girona en Madrid para el PP y no para Puigdemont. Y en Lleida. Solo con esos cuatro sitios”, señala. Como ejemplo, Michavila cita Tenerife, donde Vox no concurrió. “Si lo hubieran hecho, ese escaño no se lo habría llevado Vox, se lo habría llevado el PSOE. La derecha tiene 11 millones de votos mal distribuidos”, sentencia.

Su conclusión es que el 23J “hubo un cambio en los últimos tres días” que su empresa demoscópica no supo ver. “Una reacción del votante al que no le gusta Sánchez pero le gusta menos Vox”.

“¿Te has puesto en la situación de ese votante de la derecha que en sus debates en el bar empieza diciendo 'Michavila dice que…'?”, le pregunta el entrevistador. “No es que me haya puesto, es que he estado en el centro”, responde Michavila, para zanjar: “Es como si fallas un penalti en la final”. También trata de atajar las voces que han hablado de fraude electoral: “No. No podemos dudar. El escrutinio no está manipulado y el voto por correo no está manipulado”.