El duro discurso de la presidenta de la Federación Noruega contra el Mundial en Qatar: “La FIFA tiene que dar ejemplo”

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, ha dado un discurso muy crítico con la decisión de la FIFA de celebrar el Mundial en Qatar a finales de este año. Durante la celebración del congreso de la FIFA previo al sorteo, Klaveness ha afirmado que la organización eligió la sede de esta Copa del Mundo “de maneras inaceptables y con consecuencias inaceptables” y ha apelado a “los derechos humanos, la igualdad y la democracia”. “La FIFA tiene que dar ejemplo”, ha reclamado.

Klaveness ha cuestionado que haya “empresas que no garanticen la libertad y la seguridad de los trabajadores del Mundial, líderes que no acepten acoger los partidos femeninos o países anfitriones que no puedan garantizar legalmente la seguridad y el respeto a las personas LGBTQ+”. Aunque ha admitido que “la FIFA ha tratado estos asuntos” y ha “reconocido sus responsabilidades bajo los principios de la ONU” al incluir “criterios de derechos humanos para la elección de futuras sedes del Mundial”, considera que “aún queda mucho por hacer”.

La líder noruega también ha pedido “atender a los trabajadores migrantes heridos y a las familias de quienes murieron en la preparación del Mundial”. “Hay que pasar de las políticas al impacto”, ha defendido.

Las organizaciones de derechos humanos llevan años alertando de las pésimas condiciones de vida y trabajo de los migrantes empleados en la construcción de las instalaciones para el Mundial de Qatar. Entidades como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han documentado decenas de muertes de estos trabajadores y han denunciado condiciones laborales cercanas a la semiesclavitud. El país tiene amplias restricciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y las mujeres sufren mucha discriminación, bajo un régimen que concentra todo el poder ejecutivo y legislativo, en el que los partidos políticos no están permitidos y no hay elecciones al Parlamento.