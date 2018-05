El videoclip de Childish Gambino: 5 claves sociales que lo han hecho viral

Esta semana no ha parado de hablarse de "This is America", videoclip lanzado por Childish Gambino (pseudónimo del artista Donald Glover). Como si volviéramos a un capítulo de "Lost", fans y críticos han llenado la red con teorías para extraer todas las enseñanzas ocultas del vídeo. No han faltado expresiones como “el estremecedor videoclip del que todo el mundo habla”, “por qué es el videoclip del año” o “por qué arrasa Childish Gambino con este videoclip”. En eldiario.es y en El Rastreador no queríamos faltar a nuestra cita con las palomitas reflexivas y os traemos nuestra propia ventana de acceso al debate.





1. Un personaje de ficción que hace una crítica muy real

En un contexto social donde un 'artista real' como Kanye West escandaliza a la comunidad afroamericana y a los movimientos antirracistas en los Estados Unidos al sugerir que la esclavitud fue una elección, no deja de resultar curioso que el mensaje político más 'real' lo traiga un personaje como Childish Gambino: un alter-ego del actor, cantante, guionista, director de TV y comediante Donald Glover. Para demostrar que no hay duda de que todo empezó como una broma, Glover explicó en una ocasión que lo escogió porque le salió en un generador de nombres de Wu-Tang Clan.

2. El videoclip está lleno de huevos de pascua políticos y el fandom lo ama

¿Recuerdan la cantidad de teorías que suscitaba cada libro que aparecía en Lost? El fandom ama buscar referencias ocultas (también conocidos como huevos de pascua) en los productos culturales contemporáneos. En vez de tratar al espectador como un sujeto pasivo al que hay que explicar de forma paternalista lo que va a ver a continuación como si de una película de sobremesa se tratara, "This is America" se inserta en este tipo obras que a su escala, tienen un carácter enciclopédico: hacen falta varios visionados para apreciar la profundidad de muchos de sus detalles.

Porque además, hay bastantes: la referencia a Jim Crow, la matanza de Charleston, la danza surafricana Gwara Gwara, el asesinato de Stephon Clark...Uno de los más llamativos y ocultos es la cara que pone Glover tras haber disparado al músico del inicio del videoclip: hay quién cree que es un guiño al Tío Ruckus, un personaje de ficción del cómic The Boondocks que representa a un hombre negro que se cree blanco y que es racista.

3. El videoclip es un memegenerator

Como dijo una usuaria de Twitter en medio de uno de los miles de hilos de debate que ha generado el videoclip, y sobre la problemática de estar haciendo memes de broma sobre temas que son muy serios que " Convertir This is America en Memes" es America, esencialmente". Efectivamente, como bien analiza Desireé De Fez, el videoclip dirigido por Hiro Murai parece diseñado es la "cumbre de un tipo de producto audiovisual diseñado para explotar, desintegrarse y generar una estampida de imágenes –estáticas o en movimiento– que veremos y consumiremos hasta la saciedad".

4. El tema musical representa la paradoja política que denuncia el videoclip

La canción se divide en dos partes: una melódica, con referencias que recuerdan a la música coral africana o al gospel y con una guitarra que toca unos agradables acordes. Otra que usa una base entre el hip hop oscuro de los 90 y el trap contemporáneo. Esta base surge siempre para interrumpir a la parte melódica a continuación de los dos momentos en los que Glover blande armas y dispara a otras personas. Así pues, musicalmente hablando, la canción sostiene la misma tesis que el videoclip: la esquizofrenia de vivir en un mundo en el que el racismo institucional te persigue y te asesina por ser negro al tiempo que se intenta olvidar todo consumiento, bailando, pasándolo bien, y siendo fiel al the show must go on.

5. ¿Lando Calrissian fofisano como representante de Black Lives Matter?

Como fan de Star wars se me hace imposible obviar de este análisis que Glover representa a Lando Calrissian, por lo que su conocimiento de la fuerza jedi junto al hecho de que no le parezca mal tener un par de kilitos de más, hacen de él un artista irresistible. Y bajo esa apariencia de persona que se inserta en un engranaje industrial como cómico y actor, Glover ha sido capaz de producir un temblor político a la altura de los tiempos que corren y muy en conexión con el movimiento Black Lives Matter. La pregunta por estos lares es, ¿cómo sería y quién representaría "This is Spain"?