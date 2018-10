Las frases homófobas y machistas de Jair Bolsonaro en una entrevista de 2016 que todavía escandalizan a las redes

Una entrevista de la actriz y activista canadiense Ellen Page a Jair Bolsonaro en 2016 para la serie documental Gaycation se ha vuelto viral después de que el ultraderechista se haya convertido en el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. Cuando tuvo lugar la conversación Bolsonaro era diputado.

Page le plantea que ella es lesbiana y le recuerda una de las frases homófobas que ha dicho en el pasado: "Yo soy gay, ¿usted cree que deberían haberme pegado cuando era niña para que no fuera gay?". "No voy a mirarla y pensar: 'Creo que es gay'. Eso a mí no me interesa. Usted es guapa. Si fuera un cadete de la academia militar y la viera en la calle, le silbaría. Usted es guapa", responde él.

Bolsonaro va más allá y llega a asegurar que cuando era joven había "pocos gays" y, con el tiempo, "con las liberalidades, las drogas y las mujeres trabajando aumentó bastante el número de homosexuales". En el inicio de la entrevista sostiene que "se equivocan" quienes le llaman homófobo: "Mi lucha siempre ha sido y será contra la distribución de material LGTBI escolar entre menores de 8 años".

Si no quieres perderte ninguna noticia de eldiario.es, síguenos en Instagram y Telegram.