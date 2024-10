Feijóo: “Soy lo que se llama ahora un boomer”

En una frase bastante boomer, Feijóo se ha reconocido hoy a sí mismo como tal. “Yo soy un... lo que se llama ahora un boomer. Esa condición tiene algunos inconvenientes en los que prefiero no entrar en detalle”, ha dicho, para a continuación argumentar entre risas que “también tiene la ventaja de que puedes observar la vida con algo de experiencia”.

Lo ha reconocido en una intervención en un evento, a su vez, muy boomer: el Foro de A Toxa-Vínculo Atlántico que se celebra en O Grove para reflexionar “sobre los valores que definen nuestras democracias liberales” y por el que han desfilado ya Mariano Rajoy (boomer), António Costa (boomer) y Felipe González (a sus 82 años sobrepasa lo boomer).

“Boomer” hace referencia a la generación de los “Baby Boomers” (nacidos entre 1946 y 1964). Durante estos últimos años se ha popularizado mucho la expresión “Ok, boomer” como respuesta irónica por parte de una persona joven que está siendo sermoneada de forma paternalista por una persona mayor. De forma muy genérica, 'Ok, boomer' vendría a significar algo así como “lo que usted diga, señor”.

Feijóo explicaba en su intervención que la juventud que no vivió la dictadura y la transición “está más expuesta al desarraigo” y a muchos chicos y chicas “ les faltan referentes históricos y no encuentran en el sistema actual muchos motivos de entusiasmo”. “Uno podría concluir que ello se debe a su inconsciencia. Aparentemente lo tienen casi todo, mucho más que sus abuelos: están más formados y en el caso de España son ciudadanos del mundo libre. ¿Ya se darán cuenta, no? Pues no”. Es entonces cuando ha asumido que es un “boomer” y que, en base a su experiencia, puede decir “convencido” que “a los jóvenes de hoy les estamos fallando”.