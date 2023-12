Feijóo, hace tres años: “Si Sánchez me convoca a una reunión, salvo que yo esté ingresado en la UCI, le puedo asegurar que voy”

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hacer gala de su mala memoria. El presidente del PP, que ha concedido una entrevista este martes a Pedro Piqueras en Telecinco, ha tenido que enfrentarse a la hemeroteca y justificar por qué no tiene el menor entusiasmo por asistir a un encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Aunque en los últimos días se ha aferrado a que no conoce qué asuntos deberá tratar con el jefe del Ejecutivo en la cita que deberían mantener ambos, el dirigente gallego ha simulado olvidar que en 2020, no opinaba igual en cuanto a la conveniencia de reunirse con quien está al frente del Gobierno.

“Estoy dispuesto a acudir a una reunión con el presidente del Gobierno. Lo que no estoy dispuesto es a blanquearle ni a que falte al respeto. Le pido un orden del día. Si Puigdemont lo hiciera, lo tendría inmediatamente. Él y su mediador”, ha insistido frente a Pedro Piqueras. Sin embargo, cuando era Quim Torra, el president de la Generalitat, quien estaba en la situación de reunirse, Feijóo opinaba así sobre una hipotética cita: “Yo no soy como Torra. Si Sánchez me convoca a una reunión, salvo que yo esté ingresado en la UCI, le puedo asegurar que voy porque es mi Presidente del Gobierno y es mi obligación”.