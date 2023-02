La ley trans no sustituye la palabra 'padre' por 'progenitor no gestante', como dice Feijóo

La ley trans, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado jueves, no elimina la palabra padre ni la sustituye por la expresión 'progenitor no gestante', tal y como dio a entender el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en un acto de su partido. La norma sí modifica el Código Civil para incluir los términos 'progenitor gestante' y 'progenitor no gestante', que convivirán con las palabras 'madre' y 'padre'.

El artículo 120.1 del Código Civil queda así: “En el momento de la inscripción del nacimiento, por la declaración conforme realizada por el padre o progenitor no gestante en el correspondiente formulario oficial a que se refiere la legislación del Registro Civil...”. Y el artículo 120.5, así: “Respecto de la madre o progenitor gestante, cuando se haga constar su filiación en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Registro Civil”.

En el preámbulo de la norma, el legislador explica que la modificación implica la aplicación del lenguaje inclusivo: “Lejos de consistir en una modificación meramente formal, la sustitución del término ”padre“ en el artículo 120.1.º por la expresión ”padre o progenitor no gestante“ supone la posibilidad, para las parejas de mujeres, y parejas de hombres cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar, de proceder a la filiación no matrimonial por declaración conforme en los mismos términos que en el caso de parejas heterosexuales, en coherencia con las modificaciones operadas sobre la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil por la disposición final décimo tercera”.

El cambio, por tanto, implica el uso de un término que incluye tanto a las personas trans que tengan capacidad de gestar como a las personas homosexuales que tengan hijos, y que seguirá conviviendo con los términos madre y padre.

“Seremos progenitor y progenitora gestantes. Nosotros queremos seguir siendo padres o madres. Yo como hombre no soy un progenitor no gestante, soy un padre”, dijo Núñez Feijóo en el acto del sábado, en el que aseguró que si llega al Gobierno derogará la ley trans y modificará a nueva ley del aborto.