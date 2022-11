Luis Enrique, sobre Qatar: “Ojalá la calidad de vida de todas las personas en el mundo pueda ser mejorable, pero no es mi trabajo”

El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, ha rechazado este viernes que le suponga un problema jugar en Qatar —donde se calcula que han muerto miles de trabajadores durante la construcción de los estadios— y ha argumentado que él no tiene “capacidad de decisión” porque es seleccionador y no “político”. “Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda ser mejorable en el mundo, pero ese no es mi trabajo”, ha zanjado.

El seleccionador ha comparecido este viernes en rueda de prensa para dar la lista completa de jugadores convocados y se le ha preguntado si le supone un problema jugar en este país. Luis Enrique ha contestado que está “encantado” de representar a España “donde sea necesario” y ha argumentado que la organización del evento en Qatar fue una decisión de la FIFA “a pesar de las polémicas que sabían que se iban a generar”.

“Es evidente que es un país al que le envuelven una serie de situaciones conflictivas, pero esto es... depende en lo que te quieras fijar: si te quieres fijar en lo positivo y en las cosas que se intentan cambiar para intentar generar una sociedad más justa o si te quieres centrar simplemente en los problemas”, ha afirmado.

Ha añadido que él es seleccionador y no tiene “capacidad de decisión”. “No arreglo, no soy político, no tengo capacidad de decisión. Decidido mi lista o la lista que considero debe representar a nuestro país y me centro en el fútbol. Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda ser mejorable en el mundo, pero ese no es mi trabajo”, ha acabado el exjugador.

Quedan escasos días para el inicio del Mundial y en las últimas semanas se han sucedido diferentes gestos y posicionamientos públicos de representantes del mundo del fútbol y otras personalidades en contra de su celebración en este país. El streamer Ibai Llanos explicó hace unos días su rechazo a ir al Mundial junto a la selección española a grabar contenidos desde allí. “Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, comentó.

De acuerdo con una investigación del diario The Guardian, basado en estadísticas de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, más de 6.500 trabajadores de esos países han muerto durante la construcción de los estadios e instalaciones para el Mundial. En 2010, cuando Qatar fue elegido como sede, el emirato inició la construcción de siete estadios, así como de numerosas infraestructuras, un aeropuerto y varios hoteles. Las organizaciones acusan al Gobierno no solo de no asegurar la protección de los trabajadores, también de no investigar la causa de las muertes.

El país cuenta además con una legislación que castiga con penas de cárcel de hasta diez años las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El código penal vigente prevé además penas de entre uno y tres años de prisión para quienes “instiguen” o “persuadan” a otras personas a cometer actos de “sodomía o inmoralidad”.