La masculinidad tóxica es un riesgo al volante: la campaña vial de Francia que pone el foco en los hombres

La última campaña de concienciación vial lanzada por Francia este miércoles introduce la cuestión de género, y en concreto la masculinidad tóxica, como factor de riesgo comparable a la velocidad, el alcohol, las drogas o el cansancio como causa de muertes en carretera.

El vídeo muestra a un hombre que acaba de ser padre y reflexiona, a través de una voz en off, en un mensaje a su hijo. “Mira la vida como tú quieras. No tienes que seguir lo que la gente espera de un hombre. Depende de ti”, le dice el padre. “Escribe el hombre que quieres ser. Un hombre sensible, un hombre que llora, un hombre que sabe tener corazón”. La campaña defiende una masculinidad reconstruida contraria a los estereotipos machistas. “Píntate las uñas, píntate el cuerpo, da igual, yo te quiero mucho”

El motivo de que esta campaña vaya dirigida a los hombres son unos datos que indican una tendencia clara: el 78% de los fallecidos en carretera en 2022 eran hombres, el 88% de los jóvenes conductores muertos también eran hombres, el 88% de los presuntos responsables de accidentes mortales son hombres y el 93% de los conductores ebrios implicados en un accidente de tráfico son hombres, según el Observatorio Francés de Seguridad Vial. “Sé el hombre que quieras ser, pero sé un hombre vivo”, es el lema que resume esta campaña.

La carretera es todavía uno de los espacios en los que menos se habla de estereotipos de género, a pesar de que son claramente visibles. En este podcast de Un tema al día, varias mujeres hablan de su miedo a conducir.

La época en la que el coche era cosa de hombres parece muy superada, pero todavía existe la creencia residual de que los hombres tienen, a diferencia de las mujeres, una aptitud natural para la conducción, que a menudo les lleva a tomar velocidades excesivas, descuidos arriesgados, adelantamientos peligrosos o incluso la idea de que pueden soportar el alcohol. Las estadísticas muestran que no es así y estos comportamientos los convierten precisamente en los más vulnerables en carretera.