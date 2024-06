Los medios conservadores bendicen el pacto para el Poder Judicial del que antes renegaban: “Sánchez le da una baza a Feijóo”

Este martes por la tarde, con más de cinco años de retraso, hubo por fin fumata blanca: PP y PSOE habían alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se hizo con la mediación de Bruselas y se ‘vendió’ por ambas partes, socialistas y populares, como un gran éxito y una muy buena noticia. El nuevo órgano de gobierno de los jueces contará con 20 integrantes –diez conservadores y diez progresistas– y el pacto irá acompañado de una ley orgánica que establece nuevos criterios para futuras renovaciones. En líneas generales, un acuerdo muy similar al que el PP rechazó en octubre de 2022.

Y, sin embargo, desde la derecha han salido todos a una a defender el acuerdo, a diferencia de lo que han estado haciendo en los últimos años. Federico Jiménez Losantos publica hoy un artículo de opinión en El Mundo titulado ‘El mal menor sigue siendo el mal, quizás menor’, pero esta mañana en su programa de esRadio ha sido mucho más generoso en sus alabanzas al acuerdo y, concretamente, al papel del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Del “no le trajimos de Galicia para esto” al “éxito personal de Feijóo”

“Esto es un éxito del PP y de la independencia judicial, en unos términos que sinceramente yo no me esperaba”, ha dicho Jiménez Losantos en esRadio. “Yo no creía que Sánchez fuera a firmar esto… El trabajo del PP ha sido de profesionales”, ha insistido el periodista en su programa. Losantos ha defendido que el acuerdo para el CGPJ es “un éxito personal y político de Feijóo, cuyo principal apoyo ha sido el de Ayuso”, siendo la presidenta madrileña “la que más ha sufrido la falta de independencia del Poder Judicial”, ha dicho.

“Se ponga Abascal como se ponga –ha lanzado Jiménez Losantos–, Sánchez le da una baza a Feijóo” con este pacto, lo cual lleva al periodista de esRadio a preguntarse los motivos del presidente. Cree Losantos que Pedro Sánchez lo hace para ganar rédito político de cara a unas posibles elecciones en octubre.

Estas palabras son, en todo caso, muy diferentes a las que pronunció el periodista durante las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2022. Fue entonces cuando Losantos avisó a Feijóo de que ese no era el camino: “Con la izquierda no se negocia. Feijóo está quedando como Cagancho en Almagro sin haber conseguido absolutamente nada”. “No le trajimos de Galicia para esto”, llegó a decir en ese momento Jiménez Losantos, cuya presión, unida a la de algunas portadas de periódicos, forzó al recién llegado líder del PP a romper el acuerdo con los socialistas.

Feijóo “sale bien parado”

Volviendo a la actualidad, no solo Jiménez Losantos celebra el acuerdo; el periódico El Mundo también lo hace. ‘El acuerdo del CGPJ: el menos malo de todos los verosímiles’, se titula su editorial, que habla de “exhibición de bipartidismo y estabilidad sistémica desconocida” en los últimos años.

Más contundentes son en El Debate, cuyo editorial dice ‘Feijóo impone un Poder Judicial alejado del asalto deseado por Sánchez’ y alaba el acuerdo como “una buena noticia” gracias a la “sensata resistencia de Feijóo” unida “a la evidente presión de la Unión Europea”.

‘Por fin un acuerdo de Estado que preserva la independencia judicial’, reza en su titular el editorial de Vozpópuli, que celebra el pacto como “una solución equilibrada que satisface a ambas partes” con el que Feijóo “sale bien parado de la enésima encerrona de Sánchez”.

Algo más suspicaz se muestra ABC, en cuyo editorial destaca que “el acuerdo firmado es razonable y en una circunstancia política ordinaria podría considerarse, incluso, óptimo”, aunque pone en duda que Sánchez lo cumpla.