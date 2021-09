Abascal rechaza decir si se ha vacunado y se lleva un reproche de Jiménez Losantos

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha negado este viernes a revelar si se ha vacunado o no contra la COVID-19 en una entrevista en EsRadio. Abascal ha sido preguntado directamente sobre si había recibido el pinchazo: "No voy a contestar a esa pregunta", ha rechazado tajante el líder de Vox.

"No voy a contestar porque creo frente a los que han dicho que es un acto de patriotismo o amor...", ha comenzado Abascal, interrumpido por Federico Jiménez Losantos, que ha replicado que es "un acto de salud pública". A continuación, el diputado de extrema derecha se ha preguntado "desde cuándo hay que declarar" en público sobre asuntos de salud y ha afirmado que Vox ha defendido "desde el principio" que todos los españoles que deseen vacunarse tengan acceso a ello y, quienes no quieran, cuenten también con libertad para ello.

Ante sus palabras, Jiménez Losantos ha respondido que "los españoles tienen libertad para vacunarse o no" y le ha reprochado que tiene una "responsabilidad" frente a sus votantes, por lo que su postura "es muy irresponsable". "Yo defiendo que haya libertad, pero también la responsabilidad cuando uno está en determinados trabajos. En esta empresa no puede entrar uno que no esté vacunado porque me contagia y me quedo sin redacción. Entiendo el argumento de la libertad, el liberal por antonomasia (...) pero luego la vida cotidiana es más arrastrada y tienes que negociar con la realidad. Y negociar con la realidad es la vacunación", ha expresado el periodista.

"No me he manifestado en contra de la vacuna", ha contestado Abascal. Cuando Losantos le ha dicho que está "seguro" de que se ha vacunado, ha añadido: "Aquí se va a quedar eso. Yo no voy a hacer proselitismo ni un lado ni del contrario. Hago proselitismo de libertad en un contexto en España en el que cada vez hay menos libertad".

Críticas a Macarena Olona por vacunarse

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sí dijo un día en rueda de prensa haberse vacunado contra la COVID-19, aunque aprovechó la oportunidad para pedir que quienes no quisieran hacerlo pudieran tomar libremente la decisión.

También anunció haberse vacunado su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona. Lo hizo a través de una fotografía en su cuenta personal de Twitter, recibiendo por ello muchas críticas de perfiles que se declaraban votantes o simpatizantes de Vox y que afirmaban incluso que iban a cambiar el sentido de su voto.