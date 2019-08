Este nuevo ejemplo de la técnica 'deep fake' con la cara de Tom Cruise te hará dudar de todo lo que ves

El canal de Youtube 'Ctrl Shift Face', dedicado a publicar vídeos donde aplican filtros a las caras de sus protagonistas para que adquieran la apariencia de otras personas, ha publicado el último ejemplo de la técnica 'DeepFake' ('engaño' o 'fraude' profundo, en su traducción del inglés) en el que la cara del actor Bill Hader pasa a ser la de Tom Cruise o Seth Rogen, según recoge Hipertextual.

En el vídeo, que data de 2008, aparece Bill Hader en una entrevista sobre la película Tropic Thunder en el programa de David Letterman. Durante la conversación, Hader imita por momentos a Cruise y Rogen y es entonces cuando su cara, de una forma casi imperceptible, cambia a la de estos actores con una precisión asombrosa.

Todos los movimientos de la cabeza de Hader, los gestos de la cara y hasta la expresión de la mirada son captados a la perfección y adaptados al nuevo rostro que el filtro le proporciona, con un gran nivel de realismo.

No es la primera vez que 'Ctrl Shift Face' sorprende con esta tecnología de Inteligencia Artificial. En otros vídeos que publicó anteriormente, aunque no tan impactantes porque el cambio de cara no era intermitente, aparece Keanu Reeves en la cara de Bruce Lee o a David Bowie bailando por Rick Astley.

Esta tecnología es la misma que se utilizó cuando se publicó un vídeo de un supuesto Mark Zuckerberg en el que reconocía controlar la vida de la gente. Y es que 'Ctrl Shift Face' ya lo advierte en su canal de Youtube: "No creas en todo lo que ves en Internet, ¿de acuerdo?"