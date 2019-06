Un vídeo falso de Zuckerberg diciendo que controlará el futuro pone a prueba las normas de Facebook para borrar contenido

Apenas dura unos segundos, pero el deepfake de Mark Zuckerberg en Instagram reconociendo que controla las vidas y los datos de millones de personas ya suma más de 28.000 reproducciones, y subiendo. Pero mantengan la calma: no es el verdadero Mark Zuckerberg, sino la creación de una compañía publicitaria y dos artistas digitales para la presentación de Spectre, una instalación artística en Sheffield (Reino Unido).

"Imagínese esto por un segundo: un hombre, con control total sobre los datos robados de millones de personas, todos sus secretos, sus vidas, su futuro. Se lo debo todo a Spectre. Spectre me mostró que quien controla los datos, controla el futuro", dice el falso Zuckerberg. El vídeo original es del año 2007, cuando el CEO de Facebook dio un speech acerca de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.

El de Zuckerberg no es el único vídeo creado para promocionar la instalación, que corre a cargo de los artistas Bill Posters y Daniel Howe. Facebook ya ha dicho que no lo eliminará de Instagram (también propiedad de la red social): "Trataremos este contenido de la misma forma que tratamos toda la desinformación en Instagram", aseguran en un comunicado que publica The Next Web. "Si los verificadores lo marcan como falso, lo filtraremos de las superficies de recomendación de Instagram como 'Explorar' y los hashtag", continúan.

Los artistas también han creado otros vídeos falsos en los que aparecen Kim Kardashian, Morgan Freeman, Marina Abramovic o Donald Trump. El presidente de los EEUU se comió un deepfake de Nancy Pelosi hace poco, que llegó incluso a tuitear: "PELOSI BALBUCEA EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA", escribió. En el clip se intentaba hacer pasar a la congresista y líder demócrata de la Cámara de Representantes por borracha. Lo explicamos aquí. Entonces, la red social dijo en el Washington Post que no tenían ninguna política "que estipule que la información que se publica en Facebook deba ser verdad".