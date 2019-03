El porqué de los 'order!' del 'speaker' del Parlamento británico, en vídeo

El portavoz de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, John Bercow, famoso por sus llamadas al orden a los parlamentarios ingleses, ha publicado un vídeo en Twitter en el que explica el porqué del uso de su "order!" y otras normas de la Cámara.

Bercow ha asegurado que si consigue mantener el orden es literalmente con el uso de esa palabra porque se trata de una señal para los miembros de que "el ruido debe cesar".

Keeping order in the House of Commons Chamber is a key part of the Speaker's role.



Watch him explain how he does this: pic.twitter.com/jPI2CKTVOg