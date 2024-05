Un micro abierto pilla a Yolanda Díaz diciendo “a la mierda” tras la réplica de Sánchez a Feijóo y el PP pide que dimita

Un micro abierto ha cazado a unas palabras de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, durante una ronda de aplausos tras la réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “A la mierda”, se la ve y escucha decir.

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, durante su turno de pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados este miércoles, ha criticado la expresión de la vicepresidenta y ha pedido su dimisión. “A la mierda. Se pueden ir a la mierda todos. Esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana mientras el líder de la oposición contestaba al presidente”, ha denunciado.

“Qué vergüenza, qué bochorno. En un Gobierno serio una vicepresidenta por menos dimitiría, señora Díaz, por menos dimitiría”, ha insistido Bendodo.

Las risas y la expresión de la vicepresidenta segunda se han producido tras la réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una de las preguntas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Este es un Gobierno libre que defiende la paz y la legalidad internacional, y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Ni mil palabras de fango van a tapar los Gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa”, ha respondido Sánchez entre aplausos de la bancada socialista. “Muy bien, presidente”, ha dicho la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Los insultos y las malas palabras se han convertido en un fenómeno prácticamente habitual en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y en todas las cámaras de legislación autonómicas. El caso más mediático ha sido el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su “me gusta la fruta”. La reconocida frase fue la excusa de la presidenta madrileña para su “hijo de puta”, captado por la cámara y dirigido al presidente del Gobierno. El PP ha convertido a la macedonia de fruta en uno de sus mayores lemas de marketing político y electoral contra el PSOE y el Ejecutivo.

De todos modos, las palabrotas tampoco son novedad de esta década en el Congreso de los Diputados. Yolanda Díaz ha explicado, en un corrillo de periodistas en los pasillos del Congreso, según ha informado RTVE, de que su “a la mierda” no tenía como objetivo ir en contra los diputados del PP, sino que era una forma de felicitar a Sánchez, y que le ha recordado a las palabras del conocido político de la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, cuando interpelaba al ministro de fomento Francisco Álvarez Cascos durante una sesión de control al Gobierno de José María Aznar en 2003: “¿Pero no puedo no hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo no hablar aquí. ¡A la mierda, joder!”, dijo el reconocido político y cantautor en la Cámara Baja.

Sumar ha aprovechado el momento para recordar dicho episodio también en su cuenta de X —antes Twitter—, tras la indignación del PP por la expresión de Yolanda Díaz.