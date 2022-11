Un periodista de COPE manipula unas palabras de Luis Enrique: “Se ha puesto cachonda”

El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, hace una conexión diaria en Twitch desde que comenzó el Mundial de Qatar. En esas retransmisiones, el seleccionador revela detalles de su forma de trabajar, cuenta anécdotas o invita a miembros de su cuerpo técnico. Los periodistas deportivos suelen hacerse eco de lo que pasa en esos directos, pero anoche, en el programa El Partido de la Cadena COPE, el periodista Juan Antonio Alcalá manipuló varios cortes del vídeo para hacer entender a los oyentes que Luis Enrique le había dicho a una espectadora que se estaba “poniendo cachonda”. El director del programa ha pedido disculpas.

Luis Enrique invitó en la tarde de ayer al psicólogo de la selección, Joaquín Valdés, para que contara cómo trabaja el aspecto mental con los futbolistas. Entre bromas, algunos comentaristas de la plataforma de streaming hicieron referencia a la voz profunda de Valdés. “Tengo a la mujer de uñas con el tema del Mundial, aprovechando que está el psicólogo mándale un mensaje a ver si se calma un poco”, decía uno de los comentarios que Luis Enrique leyó en voz alta. “María, escucha mi voz. Coge aire despacio y suéltalo despacio”, le dijo Valdés a la oyente, emulando una meditación. “Está relajadísima, se ha dormido”, apostilló el entrenador.

Ambos siguieron respondiendo un rato a los comentarios de los espectadores en la plataforma, algunos más serios y otros menos. Luis Enrique leyó uno de esos menos serios: “Laura Fitness dice: ‘María se ha puesto cachonda seguro’” o “Marci UG dice: ”‘Ningún jugador se ha enamorado de tu voz y tuvo que ir a otro psicólogo para superarlo?’“.

Ojo @lalibreta. El amigo J.A. Alcalá manipulando un audio de Twitch de Luis Enrique, en un ejemplo más de su ética y profesionalidad. (Seg 40). pic.twitter.com/pHNPl5nPza — Álvaro (@alvarito7697) 30 de noviembre de 2022

Hasta ahí llegan los hechos; lo que realmente sucedió en ese stream. Después de apagar la retransmisión, ambos volvieron a la concentración con los jugadores y unas horas después comenzaron los programas de radio nocturnos que analizan lo que ha pasado durante la jornada. En El Partidazo de COPE, que dirige el periodista Juanma Castaño, Juan Antonio Alcalá, uno de sus colaboradores, hizo un repaso de los titulares que había dejado la retransmisión del seleccionador, que suele mandar mensajes también sobre las novedades del equipo.

Alcalá recuperó la parte de la conversación en cuestión, pero no la reprodujo tal cual, sino que cortó los audios para que la conversación fluyese de la siguiente manera:

Luis Enrique: “Arcadio Malanoche: ‘Tengo a la mujer de uñas con el tema del Mundial, aprovechando que está el psicólogo mándale un mensaje a ver si se calma un poco’”

Valdés: “María, escucha mi voz. Relájate. Coge aire despacio y suéltalo despacio”

Luis Enrique: “María se ha puesto cachonda seguro”

Valdés: “No era mi intención”

Después de escuchar el corte manipulado –aunque el resto de periodistas que participan en la tertulia no parece conocer los audios contextualizados–, el comentarista Manolo Lama dice: “A mí cada vez me gusta más esto”. Y, acto seguido, el director del programa se pone serio y lanza una crítica mezclada con un poco de victimismo: “Si esto lo hacemos nosotros, nos cae la del pulpo”. Castaño se refería a los comentarios que supuestamente había hecho Luis Enrique, no ha la manipulación, que él en ese momento desconocía.

Alcalá en ningún momento aclaró que había retorcido los cortes ni contextualizó que las palabras de Luis Enrique no eran en realidad suyas sino la reproducción de un comentario lanzado en la plataforma por una mujer. Castaño, tras conocer la edición mezquina de su colaborador en el programa de anoche, ha publicado esta mañana un mensaje de disculpas en sus redes. “El más enfadado soy yo, lo aseguro, y pido disculpas en nombre del programa. Perdón”, ha dicho.