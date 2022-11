La campaña de Igualdad por el 25N que seguramente te recordará a ElXokas, Pablo Motos o los alumnos del Elías Ahuja

“Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que cuando sale de fiestas bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas”. La frase es de un streamer ficticio y forma parte del último spot del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre. El textual de la campaña, sin embargo, se parece mucho a este: “Yo tengo colegas que no beben que eran muy de ir a ligar con las pibas y se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y él no”. Es el comentario que el creador de contenidos ElXokas soltó con una mueca de admiración en una de sus retransmisiones hace apenas unos meses.

La campaña de Igualdad por el 25N juega con estas simulaciones para llamar la atención sobre las violencias machistas que gotean a diario en estos espacios: retransmisiones de gamers, programas de entretenimiento en televisión, colegios mayores o partidos de fútbol. “Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si tú y yo no hemos sido, ¿entonces quién?”, es el mensaje con el que Igualdad busca romper “el pacto de caballeros”, que “necesita siempre de la complicidad del grupo para la perpetuación de los privilegios”.

Para ello, la publicidad muestra cuatro escenas. La primera, el mencionado comentario del creador de contenido que mientras mueve su joystick justifica ese tipo de agresiones sexuales. “Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual”, escribe en los comentarios de la transmisión un usuario. La respuesta también se parece a la del streamer real, que para defenderse de las críticas ironizaba con que con sus discursos estaba “blanqueando a un violador”. “¿En qué momento has entendido eso de mi discurso?”, preguntaba a continuación a un receptor etéreo.

Ah vale xokas, que es que te habíamos entendido nosotros mal. pic.twitter.com/EvFyeKBgR5 — Papajoshhh (@Papajoshh) 12 de abril de 2022

La segunda también sonará a quien suela ver la televisión. “Y hablando de vestuario… ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda?”, le dice un presentador a su invitada. La escena se parece mucho a la que protagonizó Pablo Motos en 2017 en su programa ‘El Hormiguero’, en el que preguntó a la actriz Elsa Pataky si llevaba ropa interior “sexy o cómoda”. En otra ocasión, quiso saber si la periodista Pilar Rubio llevaba ropa interior. “Con ese vestido no puedes llevar bragas”, opinó ante las cámaras de uno de los programas de entretenimiento más vistos de España. En el spot lanzado por Igualdad, la invitada tiene la oportunidad de responder: “Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esa pregunta”.

Una marabunta de hinchas aparece en el siguiente corte alentando a un futbolista. “Ese jugador que ovacionan está condenado por darle un puñetazo a su novia”, recuerda el conductor del autobús que lleva a los jugadores. “¿Quién? ¿Él? Él no fue”, responden los aficionados. Los cánticos recuerdan a los de la hinchada del Betis en 2016 a Rubén Castro acusado en ese momento de malos tratos a su pareja: “Rubén Castro alé, Rubén Castro alé. No fue tu culpa. Era una puta; lo hiciste bien”.

La publicidad termina con otra escena conocida: las siluetas de decenas de hombres recortadas por la luz de sus habitaciones en la noche. La misma imagen que circuló en el inicio de curso cuando los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja acosaron en masa a las mujeres del edificio de enfrente al grito de “putas” o “ninfómanas”. El anuncio de Igualdad usa esa imagen para lanzar el mensaje de la campaña. “Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos sido, ¿entonces quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, ¿entonces quién?”, pregunta.

“Esta es una campaña que sienta un precedente en el tipo de campañas de sensibilización de políticas públicas contra la violencia machista que se han hecho en España. Llevamos décadas en las que fundamentalmente se les ha lanzado un mensaje a las mujeres, que son necesarios, pero había un mensaje que flotaba en el aire: ¿Cuál es el papel de los hombres en la lucha contra el machismo?”, destacó ayer la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam en la presentación de la campaña, un trabajo de la agencia Ogilvy Madrid.

“La idea es que el sujeto emisor de esta campaña no sea el Ministerio de Igualdad, ni las feministas, sino que sean hombres hablando a hombres. Una sociedad que no valida a los machistas”, cerró Rodríguez Pam.