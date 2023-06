Las perlas de Feijóo en El Hormiguero: lío con la ley de eutanasia, naranjas a 12 céntimos el kilo y mensajes a Julio Iglesias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió este miércoles por la noche a 'El Hormiguero', un día después que su rival Pedro Sánchez. El formato, más distendido que una entrevista formal, permitió al político gallego soltarse y, con ello, dejar algunas perlas al tratar determinados temas en su conversación con Pablo Motos. Habló de eutanasia, de igualdad, de ley trans, de aborto o de cuánto cuesta un kilo de naranjas. A continuación repasamos alguna de estas perlas:

El precio de las naranjas. “Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja kilo 0,12 euros. Precio bolsa de plástico 0,15. ¿A usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas?”. El presidente del PP apuntó así cuánto cree que vale un kilo de naranjas en España para criticar a la vez la subida de precios y el impuesto al plástico. Este mensaje fue respondido por Yolanda Díaz: “No sabe en qué país vive ni cuánto cobra”.

¿Cómo puede alguien pretender ser presidente del Gobierno diciendo que el kilo de naranjas en España cuesta 0,12€?



El señor Feijóo no sabe en qué país vive, ni cuánto cobra — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 28 de junio de 2023

El futuro del Ministerio de Igualdad. “Igualdad dependió de mí como presidente de la Xunta durante ocho años, en el próximo Gobierno, si tengo la ocasión, Igualdad dependerá también de Presidencia del Gobierno”, aseguró el candidato del PP. Ya había avanzado en anteriores ocasiones que eliminaría este Ministerio.

En España sobran 6 o 7 ministerios.



Las políticas de Igualdad dependerán de la presidencia del Gobierno.#FeijóoEH pic.twitter.com/I2qhJ1UNmN — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 28 de junio de 2023

El eufemismo de la violencia machista. Feijóo volvió a encallar con el tema de Carlos Flores, candidato de Vox al Congreso por València, que fue condenado por violencia machista. El líder del PP aseguró que se trataba de “abusos verbales contra su exmujer”. Lo cierto es que Flores fue condenado por un delito de violencia psíquica habitual y de 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones injustas. No fue el “divorcio duro” que dijo hace unas semanas.

La ley de eutanasia. “A lo mejor esa persona toma esta decisión hoy, pero a lo mejor en otras condiciones dentro de una semana toma otra decisión”, aseguró Feijóo, defendiendo que el proceso debería pasar por un comité de ética. Lo cierto es que esto ya está contemplado por la norma, que incluso obliga al paciente a hacer dos veces la petición con 15 días de separación. Una solicitud que pasará por dos médicos y un comité de bioética. Además, mezcló el debate con asuntos distintos como el de los cuidados paliativos. Aquí puedes volver a comprobar las claves de esta ley.

Aborto. El presidente del PP recuperó la propuesta de que se tutelase a las menores en cuanto al aborto y plantea que sea un juez quien decida sobre el embarazo de las adolescentes de 16 y 17 años cuando no haya acuerdo con sus padres. “Cuando una menor quiere tener un hijo y los padres no la dejan, predomina el criterio de la menor y tiene ese hijo. Cuando quiere interrumpir el embarazo y no la dejan, se plantea un conflicto que tiene que decidir un juzgado de familia en 48 horas”. “El juez, escuchando las particularidades del caso, las alegaciones de los padres y de la menor, decide”, aseguró.

Una vicepresidenta. No ha respondido a si podríamos ver a Santiago Abascal como vicepresidente en un gobierno de coalición. En su lugar, ha dicho que su objetivo es nombrar a una vicepresidenta: “Sé quién es. Y el ministro de Economía también sé quien es”. Sin embargo, a menos de un mes de las elecciones, Feijóo sigue sin dar nombres de su equipo económico.

Impuesto de grandes fortunas. “Lo voy a suprimir porque entiendo que ese impuesto era de las Comunidades Autónomas. Se lo devolveré a las Comunidades Autónomas y en Madrid no se venía cobrando. En Andalucía, el presidente (Juanma) Moreno dijo que no lo iba a cobrar. En Galicia cuando yo me fui lo había reducido un 50% y el presidente (Alfonso) Rueda lo va a seguir reduciendo porque es el compromiso de la legislatura”, aseguró.

Pellizcos a su hijo. Feijóo declaró que su hijo le da pelea y tiene que acabar dándole “pellizcos” ya que “a veces hace daño”. También habló sobre si su hijo tuviera una novia de Sumar. “¿Y quién te dice a ti que mi hijo no se haga de Podemos?”, aseguró.

Julio Iglesias. “Le pedí que me hiciese un meme diciendo... ¡Vas a ganar y solo sabes!”, aseguró Feijó. Además, señaló que le dio un consejo político: “Me dijo sé tu mismo y te saldrá bien”.