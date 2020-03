La prensa en papel cierra filas en torno a Felipe VI tras el escándalo sobre los pagos de Arabia Saudí a su padre

La renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre Juan Carlos de Borbón tras el escándalo de los pagos de Arabia Saudí, ha copado este martes los editoriales de los principales diarios en papel. El País, Abc, El Mundo y La Vanguardia han coincidido en defender la "hoja de servicios" del rey emérito durante la transición, en alabar la decisión del actual monarca y en resaltar su elevado "coste personal".

El País: "No confundir la Monarquía con el Rey emérito"

El editorial de El País defiende la monarquía parlamentaria porque "ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes". Además, justifica que el rey Felipe VI se ha distanciado "con acciones inequívocas" de "los hechos recién reconocidos". No hace referencia, no obstante, a que el monarca conocía desde hace un año la existencia de estas sociedades, según se desprende del propio comunicado de la Casa Real, emitido el mismo día que se publicaba el real decreto del estado de alarma y apenas unos minutos antes de la comparecencia de los ministros encargados.

Por último, El País sostiene que "sea cual sea el itinerario judicial que aguarde al caso, se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos" que, dice, "tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia" y "exigir que comparezca ante la ley si así lo estiman los jueces y lo permite la interpretación legítima de las normas no es incompatible con seguir reconociéndoselo. Pero no lamentablemente por afecto hacia su persona, sino por inequívoco compromiso con una Constitución que tanto le debe, y con sus instituciones". El diario editado por Prisa, concluye en ese sentido, que "no se puede confundir la Monarquía con la persona del rey emérito".

ABC: "Rapidez, severidad y ejemplaridad"

El diario ABC subraya el "sacrificio personal" de Felipe de Borbón al "romper de facto con su padre" que es, no obstante, "una forzosa obligación basada en la necesidad de la Casa Real de dar ejemplo y prestigiar a la institución, que ya se vio zarandeada durante los últimos años de reinado de Don Juan Carlos por escándalos que dañaron su credibilidad". Unos escándalos a los que ahora se suman las investigaciones sobre los 100 millones que Juan Carlos I habría recibido de Arabia Saudí y las informaciones relacionadas con su fortuna en Suiza que se han venido publicando durante los últimos meses.

Así, el editorial de ABC alaba la decisión de Felipe VI de renunciar a ser el beneficiario de las cantidades "de origen posiblemente turbio" de dos fundaciones vinculadas a Juan Carlos de Borbón en pro de "un compromiso ineludible de regeneración, sin ataduras emocionales y con la exclusiva prioridad de anteponer su deber a cualquier otra consideración o privilegio".

Además, insiste en que el actual monarca ejerce un liderazgo "con entereza, dignidad y aplomo" y en que "ha ofrecido una lección moral a toda la clase política" porque "en democracia ningún partido político actuó con la rapidez, severidad y ejemplaridad pública con que lo ha hecho ahora Don Felipe". Este diario omite también que Felipe de Borbón era conocedor de estas sociedades de su padre, al menos, desde el 5 de marzo de 2019 y que, desde entonces hasta el domingo 15 de marzo de 2020, el rey emérito continuó recibiendo una asignación con cargo a los Presupuestos.

El Mundo: "Enorme esfuerzo personal"

El diario El Mundo califica de "difícil pero inevitable" la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y quitarle la asignación que viene recibiendo desde su abdicación. "Es una nueva muestra de altura de estadista de un Monarca que ha demostrado un firme compromiso con la ejemplaridad que debe caracterizar a la primera institución del Estado". En este editorial, hacen referencia también al "enorme esfuerzo personal" asumido por Felipe VI en relación al caso Nóos y a la "inequívoca responsabilidad asumida en defensa de la unidad de la nación" en su "valiente discurso" tras "el golpe independentista en Cataluña".

La Vanguardia: "Su decisión no podía ser otra"

La Vanguardia también recoge en su editorial que esta noticia "supone un golpe para el Rey y su círculo familiar íntimo". "Y no es el primero", indica en relación a su distanciamiento con Cristina de Borbón a raíz del caso Nòos. En este caso, indica este diario, "su decisión no podía haber sido otra". Este medio señala también la "muy relevante hoja de servicios al Estado", con referencias explícitas a la Transición, que se ha visto empañada por los "episodios menos felices" de sus últimos años de reinado, que le llevaron a abdicar en 2014.