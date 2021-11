La madrugada de este lunes tuvo lugar en Pola de Siero (Asturias) una agresión homófoba a un joven al grito de "maricón de mierda". Al conocerse los hechos, el Gobierno de Asturias los condenó y acudió a una concentración en contra de la LGTBIfobia para mostrar su rechazo.

Adrián Barbón, presidente de la comunidad, publicó posteriormente un mensaje en su cuenta de Facebook acompañado de fotos de la concentración. "No podemos permitir ningún tipo de agresión o amenaza a la libertad de las personas. Los discursos de odio son los responsables de los delitos de odio", escribió. "Asturias quiere y debe ser una tierra libre de LGTBIfobia. Cada uno de nosotros debe vivir su vida con total Libertad y no sufrir agresiones por el hecho de que te gusten o ames a una persona de tu mismo sexo. Frente a la intolerancia y los que alimentan el odio, nosotros debemos defender una Asturias libre, que mira al futuro y que avanza. Ante cualquier expresión de homofobia, tolerancia cero, no caben medias condenas ni justificaciones. Defendamos, siempre, la Libertad", aseveró.

Entre las respuestas al mensaje hay varios comentarios homófobos y Barbón no ha dejado escapar la ocasión para posicionarse aún más respondiendo con otro comentario que está siendo muy aplaudido en redes sociales. "Leo comentarios homófobos y voy a contestarles a todos al mismo tiempo. Sí, Asturias tiene muchos problemas. Pero eso NO significa que tengamos que callar o mirar hacia otro lado cuando SE AGREDE a un chaval por ser como es. Pensad en vuestros hermanos, hijos o nietos. Pensad lo que es salir a la calle con miedo a que te agredan porque te gusta una persona de tu mismo sexo", ha señalado.

"El colectivo LGTBI son personas, claro que sí. Pero NO te agreden por ser persona, te agreden porque eres gay, lesbiana o transexual. Te agreden por ser como eres. Es como la violencia machista, que se agrede a las mujeres por el hecho de serlo. Tercero, el Presidente del Principado -o sea, yo- voy a estar siempre apoyando al colectivo LGTBI. Si a alguien no le gusta, lo tiene fácil: que vote en las próximas elecciones para Presidente a otros candidatos que no defienden la igualdad entre mujeres y hombres, que en la pandemia no quisieran proteger a nuestros mayores o que no defiendan la diversidad sexual y el derecho de las personas a amar a una de tu mismo sexo. Así que, a los que buscáis disculpas para criticar esta concentración permitidme que os lo diga claro: sois unos homófobos. Lo sois. Y os digo más: en el modelo de sociedad que yo defiendo, vosotros podéis formar parte de él. Pero en el modelo de sociedad que vosotros defendéis y queréis, excluís y nos excluís a la mayoría del pueblo asturiano", ha concluido el socialista.