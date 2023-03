La cantante Rosa López ha publicado este viernes su nueva canción, '1930', dedicada a las personas trans, días después de que el Congreso aprobara definitivamente la nueva ley que aporta derechos al colectivo. Sin embargo, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, ha admitido en una entrevista en la Cadena SER que este 'single' no cuenta con vídeo que acompañe a su música debido a la falta de apoyo de las marcas.

“No tengo videoclip porque nadie me ha apoyado, ningún 'sponsor', nadie quería ayudarme. Te ponen la excusa de que 'yo también estoy a favor, pero no podemos, no queremos inmiscuirnos en política”, ha declarado la artista. “Esto no es política, es la vida, son las personas, es la libertad”, ha reivindicado.

El título de '1930' hace referencia al año en el que se operó la primera persona transgénero. “Esta canción se ha creado para dar amor y darle mucha fuerza a todos para que la utilicen como quieran, para pedir lo que necesiten. Ha sido todo casualidad porque la ley trans lleva 25 años para que se apruebe”, ha apuntado López, que se ha mostrado contenta de que finalmente la ley haya salido adelante.

Rosa López se ha definido como una persona cishetero que quiere unirse a la lucha del colectivo LGTBI: “He recibido críticas de que 'qué ridícula soy', de que 'cómo puedo apoyar la ley'... Esta canción no se hizo a nivel político, ni si quiera para un himno, ojalá fuera un himno, pero ni siquiera se ha compuesto para que sea un himno, simplemente es una canción que quiero que esté para que las personas la utilicen como quieran para pedir ayuda”.

Además, la que fue en 2002 representante de España en Eurovisión ha contado con el asesoramiento de la periodista y activista por los derechos de las personas trans Valeria Vegas a la hora de componer '1930'. “Rompí las cadenas/ por fin soy quien yo quiero ser/ merece la pena/ hoy siento que vuelvo a nacer”, son los versos del estribillo.