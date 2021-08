Sanitarios ponen 'en alquiler' el hospital Isabel Zendal "para recuperar el dinero robado a la sanidad madrileña"

Un grupo de sanitarios del Isabel Zendal de Madrid ha publicado un anuncio en el portal inmobiliario Fotocasa 'alquilando' las instalaciones del recinto porque, según señalan, no cumple con los requisitos de centro sanitario. "Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como @AmazonNewsES les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos", señalan en su cuenta de Twitter.

Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como @AmazonNewsES les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos.https://t.co/jAVAfluTL4 — Sanitarios Hospital Isabel Zendal (@HZendal) 1 de agosto de 2021

En el anuncio, ofertan "4 naves industriales de última tecnología (los mejores de Europa) en un terreno de 80.000 metros cuadrados", así como "techos altos de 12 metros" y "protección contra incendios con 3 bombas principales". Aclaran, además, que "el alquiler de las naves no incluye el personal forzoso" y que con la renta pretenden "recuperar el dinero robado a la sanidad madrileña".

El 8 de junio de 2020 Isabel Díaz Ayuso anunció la construcción de un hospital de pandemias que se levantó en "tiempo récord" por 50 millones de euros. Después de haber convertido al hospital improvisado de emergencias de Ifema en el mayor escenario de propaganda durante la primera ola –cuando Madrid tuvo un exceso de mortalidad del 140%–, Ayuso quería uno que fuera permanente en la capital y buscó un enclave muy próximo al de la Feria de Madrid, ubicado en el entorno empresarial de Valdebebas, un páramo de oficinas y edificios a medio construir en el noreste de Madrid donde Esperanza Aguirre proyectó el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia.

El anuncio indignó a todo el sector sanitario. Siete meses después de su inauguración, Ayuso busca una salida para esa infraestructura que ha costado tres veces más de lo presupuestado y que ha convertido en el hito de su gestión, después de haber sido incapaz de sacar adelante en dos años unos presupuestos y solo haber aprobado un proyecto legislativo, la enésima reforma de la ley del Suelo.

Las reclamaciones de los sanitarios en junio de hace un año –y que se mantienen un año después– eran el refuerzo de las plantillas después de cuatro meses exhaustos en los que la sanidad madrileña colapsó y las listas de espera no dejaron de crecer ante la paralización de operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y primeras consultas con el especialista. Los pacientes que aguardan seis meses para una cirugía han crecido un 3.500% desde que empezó la pandemia. También la Atención Primaria reclamaba más profesionales –y lo sigue haciendo– ante el nuevo reto que tenían por delante de convertirse en rastreadores y retomar la actividad tras meses dedicados a Ifema.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no solo hizo caso omiso a esas peticiones, sino que tres meses después –cuando el hospital Enfermera Isabel Zendal empezaba a ser ya una realidad con unos sobrecostes que casi triplican el presupuesto inicial–, reconoció en una entrevista en Telemadrid –en una más de las polémicas por las que Ayuso ha decidido tomar el control de la televisión pública– que entre sus planes no estaba contratar nuevos sanitarios para el nuevo centro sanitario, sino que lo nutriría de profesionales del resto de hospitales.