El Sémper del pasado rebate al de hoy: “Bildu no es ETA, el futuro se tiene que construir también con Bildu”

Podría pensarse que la polémica por la inclusión de exterroristas en las candidaturas de EH Bildu a las próximas elecciones autonómicas y municipales ya había quedado zanjada. Este martes, la formación vasca anunció que los siete candidatos con condenas por delitos de sangre se retiraban de las listas; este miércoles, la Fiscalía ha rechazado la denuncia de un diputado de Isabel Díaz Ayuso que pedía investigar a EH Bildu por sus candidaturas. Los portavoces de EH Bildu han insistido en su compromiso con “la paz y la convivencia” y han celebrado la decisión de sus compañeros de “no añadir más dolor a las víctimas”, al tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les ha reprochado desde el Congreso que “se equivocaron” al incluir a esas personas en sus listas. Podría pensarse que el tema de ETA ya había dado de sí todo lo posible y que podía pasarse a otras cuestiones de cara al 28M.

Pero no. Este miércoles, Borja Sémper, portavoz del Comité de Campaña del PP, ha criticado duramente a EH Bildu, por un lado, y al PSOE, por otro, en sintonía con lo que lleva haciendo su partido estas semanas, y especialmente con lo que hizo el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, este martes en el Senado.

“Bildu no es homologable al resto de formaciones políticas porque ellos no quieren venir a la democracia”, ha dicho Sémper en una entrevista en Espejo Público esta mañana. “Siguen contando con terroristas no arrepentidos que creen que lo hicieron bien [...], y el presidente del Gobierno cuenta con ellos, y eso es inaceptable”, ha lanzado Sémper. “Me parece bien que EH Bildu esté en el Congreso, pero no que decida el futuro de España con su voto”, ha apostillado.

Nadie, ni siendo presidente del gobierno, tiene derecho a manipular ni alterar la verdad.

Mientras Sanchez era un meritorio miembro del Consejo de Cajamadrid, otros defendíamos la Libertad en Euskadi. @EspejoPublico @ppopular pic.twitter.com/S4VWTsX4af — Borja Sémper (@bsemper) 17 de mayo de 2023

“El futuro de la sociedad se tiene que construir también con Bildu”

Estas palabras del portavoz del PP sorprenden por lo que dicen y, sobre todo, por quién las dice. En una sonada entrevista publicada en 2013 en la revista Jot Down, Sémper, entonces presidente del PP en Gipuzkoa, aseguraba que “Bildu no es ETA”. “El futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu”, señalaba en esa entrevista el irundarra, asegurando, además, que “Mariano Rajoy [entonces presidente del Gobierno] y el ministro del Interior [ Jorge Fernández Díaz]” también manejaban “esta tesis”. “Yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y pasa por entender que en ese futuro estará Bildu”, sostenía Sémper; “por fin vamos a tener la oportunidad de discutir de política con Bildu, y eso es lo que yo quiero”.

El ahora portavoz de campaña del PP defendía rotundamente cuando era presidente del PP en Gipuzkoa que los ‘populares’ vascos llegaran a acuerdos con EH Bildu para “mejorar” la vida de la gente. “Trascendemos lo que nos chirría y acordamos lo que es bueno”, decía Sémper, a lo que entonces llamaba “hacer política”.

Hoy, Borja Sémper condena que “sobre Bildu descansa la gobernabilidad del país”, que Pedro Sánchez “ha roto el consenso” que existía, según él, para apartar a Bildu de la toma de decisiones, que “hace falta un cambio de rumbo y para eso tiene que cambiar el Gobierno”. “Mientras Sánchez era un meritorio miembro del Consejo de Caja Madrid, otros defendíamos la libertad en Euskadi”, ha afirmado este miércoles en Antena 3.

Hace doce años, en cambio, Sémper alababa la actuación del Gobierno central, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero al mando, para conseguir el fin de ETA. “El Gobierno está haciendo lo que debe”, decía Sémper en una entrevista con El País. El que era presidente del PP de Gipuzkoa no contemplaba una ruptura con el Gobierno, admitía que “algo se ha movido” en el mundo de Batasuna y animaba a “mirar al futuro con cierto optimismo” porque ETA está “más débil que nunca”, a pesar de que en sectores de su propio partido defendieran lo contrario. Unos meses después de aquella entrevista, el tiempo dio la razón a Sémper, y ETA anunció el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011.