The Guardian alerta de la reacción xenófoba de Feijóo y Abascal ante el asesinato de Algeciras

Los comentarios de los líderes de derecha y de ultraderecha en España a cuenta del ataque de este miércoles en Algeciras, en el que el sacristán de la iglesia principal de la localidad fue asesinado y el párroco de otra herido de gravedad, han traspasado fronteras. Este viernes, el británico The Guardian ha dedicado un espacio a alertar de estas palabras antisemitas vertidas por, entre otros, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El rotativo destaca cómo se produjeron estos comentarios, “a pesar de que la atrocidad fue condenada y rechazada por grupos cristianos, musulmanes y judíos”. También muestra la repulsa del Gobierno y de miembros de las ONG y la falta de conocimiento de Feijóo. Sobre esto último, citan las palabras de la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en su perfil de Twitter: “Hay veces que es mejor permanecer callado y parecer responsable, que hablar así”.

Pero no solo se centra en el mensaje de Feijóo, que dijo que “desde hace siglos” no se ve a “cristianos matar en nombre de su religión, como hacen otros pueblos”. The Guardian también ha recogido las palabras de Santiago Abascal.

En su Twitter, el líder de Vox cargó contra los “inmigrantes ilegales” y acusó al Gobierno “abrirles las fronteras” y “regarlos a subvenciones”. “Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo”, cita el medio británico de la red social del político de extrema derecha. El periódico destaca la respuesta de la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, que dijo que esas declaraciones eran el ejemplo perfecto de las políticas de la extrema derecha contra los migrantes.

En contraposición a las palabras de la derecha, The Guardian ha recopilado también la condena de seis ONG al ataque, entre las que se encuentra la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y SOS Racismo, que en un comunicado conjunto han destacado que esos discursos están llenos de mensajes “peligrosos, xenófobos, racistas y de odio, sobre orígenes y creencias” y han pedido a los políticos que imiten la respuesta de los ciudadanos de Algeciras a lo sucedido algo, “especialmente necesario” en periodos preelectorales.

También destaca el citado medio, en contra de las afirmaciones de Feijóo y Abascal, las palabras del párroco de la iglesia en la que mataron al sacristán, que hizo referencia a la buena relación entre católicos y musulmanes o a las del portavoz de los obispos españoles que pidió no identificar al terrorismo con ninguna religión.