El tuit sobre las ‘paguitas’ que José Manuel Soto ha borrado al conocerse una subvención a su fundación

El cantante José Manuel Soto estuvo rápido para escribir un tuit, hace ya un año, en el que cargaba contra “el colectivo LGTBI y el feminista” por “vivir del cuento de la subvención”, algo que, según él, se acabaría “si gobiernan las derechas”. Soto también ha estado rápido ahora para borrar dicho tuit, cuando se ha desvelado que la Fundación Destino Rocío, que él mismo preside y que fue creada en 2022, ha recibido 275.000 euros de la Junta de Andalucía.

Se trata, nada más y nada menos, de “una subvención nominativa para gasto de funcionamiento”, según la respuesta que dio la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía a la portavoz del PSOE-A en el Parlamento regional, Ángeles Férriz. Los socialistas se preguntan “por qué a una fundación que lleva un año de vida” se le concede una subvención de 275.000 euros “para gastos de funcionamiento, es decir, para viajes, comida y sueldos”, y han manifestado públicamente su extrañeza.

En redes sociales, el dinero del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para la fundación de José Manuel Soto ha tenido tal repercusión estos días que en Twitter no han dejado de recordar al cantante sevillano lo que opinaba hace un año sobre las organizaciones que, según él, viven “del cuento”. “Ni el colectivo LGTBI ni el feminista perderán ningún derecho si gobiernan las derechas, lo que pueden perder son las subvenciones. Hay miles de asociaciones viviendo del cuento de la subvención, que no es otra cosa que una compra de votos descarada con dinero público”, escribió Soto el 28 de mayo de 2022.

Es ese mismo tuit el que Soto ha borrado ahora, aunque algunos ya habían hecho capturas de la publicación. “A José Manuel Soto se le acaba de borrar este tuit”, comentaba este jueves Rubén Sánchez, portavoz de Facua, junto con el recorte de una noticia sobre la ayuda de casi 300.000 euros que recibió su joven fundación de manos de la Junta andaluza.

A José Manuel Soto se le acaba de borrar este tuit. https://t.co/Gr2AIFaOWS pic.twitter.com/jZgUQzcMEr — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 25, 2023

“Destino Rocío es mucho más que un camino”

Según la descripción de la web de la fundación, Destino Rocío “es mucho más que un camino, es una nueva experiencia llena de muchos matices, de muchas historias, de lugares que visitar y recordar… de muchos caminos que desembocan en un lugar único: El Rocío”. “Destino Rocío es una y mil maneras de desconectar, reflexionar, encontrarse a uno mismo y de descubrir una tierra tan rica en historia, gastronomía, naturaleza, cultura…”, prosigue la web, sin aclarar muchos detalles sobre en qué consiste realmente el proyecto de esta organización “sin ánimo de lucro”.

Con la fundación, dicen sus creadores, pretenden “descubrir las maravillas de este emblemático destino a un público mucho más amplio, para que quien quiera, pueda aventurarse a hacer el viaje a pie, a caballo, o en bicicleta en cualquier época del año y desde cualquier rincón de Andalucía”.

¿“Subvención fantasma”?

En el Partido Socialista quieren seguir tirando del hilo con este tema. La portavoz socialista en la Cámara andaluza, Ángeles Férriz, reconoce que les “llamó la atención” que el Parlamento hubiera concedido una subvención nominativa a Fundación Destino Rocío cuando estas deben “aparecer en el Presupuesto” de la Cámara, y que esta no estaba recogida ahí. De modo que el Grupo Socialista preguntó en la Mesa del Parlamento y pidió “un certificado de la interventora”. En esa respuesta se les comunica que “al Parlamento de Andalucía no le consta” ninguna subvención a la Fundación Destino Rocío, según recogen medios como elPlural.com.

Con esta respuesta en la mano, Férriz plantea que pueda tratarse de una posible “subvención fantasma que no sabemos si es real o no, si se ha dado o no, o cómo se ha dado”. Los socialistas se preguntan, “sobre todo, por qué se le da” esa cantidad de dinero a una fundación con un año de vida en concepto de “gastos de funcionamiento”.