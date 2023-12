Vuelve el 'Bingo Cuñao' con los nuevos bulos, 'invents' y majaderías que escucharéis esta Nochebuena

La decisión es tuya: o tomártelo con humor o pasar un infierno boomer en las comidas y cenas familiares de estas navidades. Los cuñaos llevan todo el año preparando su gran noche, para eso han ensayado en las barras de bares, en redes sociales y algunos, incluso, desde la tribuna del Congreso y de los parlamentos autonómicos. Ahora te toca a ti sobrevivir ante esa avalancha de sabiduría: ya está aquí la nueva entrega del ‘Bingo Cuñao’ de elDiario.es.

Esta edición –totalmente al día– te servirá además para repasar la perlas de la actualidad cutre de 2023. También es un salvavidas para no caer en los cebos que sin duda lanzará tu cuñao, a ver si picas y entras al trapo. ¡Y no bajes la guardia!: en cualquier momento puede surgir a tu lado un cuñao inesperado. Porque no es lo mismo un cuñado –con todas sus letras– que un cuñao, y en un descuido nadie está libre de caer en la cuñadez.

Las instrucciones son sencillas. Haz lo que prefieras: abre la imagen del cartón en el móvil, bájatelo aquí en PDF e imprímelo, o simplemente anota las respuestas en una hoja. Luego bastará con que prestes atención mientras tu cuñao os sermonea. Si ves que pierde el ritmo, puedes sacar temas de conversación controvertidos: él solito hará el resto. Ve tachando los topicazos, bulos y lugares comunes en los que vaya cayendo con ese aplomo tan peculiar. ¡Intenta que no te pille!

Aquí tienes la imagen del cartón de este año:

